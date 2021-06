Zonnepanelen installeren? Dat kun je makkelijk leren

De afgelopen dagen waren heerlijk zonnig, en ook de komende dagen laat de zon zich weer regelmatig zien. Veel huiseigenaren hebben in het voorjaar een brief gekregen om ze over te halen op zonnepanelen over te stappen. Het wordt steeds populairder. Handig dus als er veel mensen zijn die weten hoe je ze installeert. Dat schijn je ook makkelijk zelf te kunnen leren.

Zonnepanelen zijn een duurzaam alternatief voor stroom. Je kunt ook in een niet zo zonovergoten land als Nederland veel energie opwekken met het licht van de zon. Het is goed voor het duurzaamheidslabel van je huis om zonnepanelen te hebben en uiteindelijk kan het ook schelen op je rekening. Reden voor veel mensen om zonnepanelen te laten installeren. Als er echter onvoldoende experts zijn die dit kunnen, blijven we stilstaan.

Zonneplan Academy

Vandaar dat er sinds kort een speciale opleiding is gestart voor mensen die willen leren installeren. Het gaat om de Zonneplan Academy, waar praktijklessen worden gegeven. Het ene dak is heel anders dan het andere dak, waardoor er in de opleidingsruimte vijf verschillende daken, meterkasten en omvormers zijn om te oefenen. In een maand leer je de fijne kneepjes van het vak en ben je in staat om zonnepanelen te installeren en mensen te helpen verduurzamen.

Het aanschaffen van zonnepanelen is een weloverwogen beslissing, mede omdat het vrij duur is. Zonneplan denkt dat het echt een keuze is voor de lange termijn, vergelijkbaar met sparen of investeren in cryptovaluta. Vandaar dat er technische vakmensen nodig zijn om de installatie te kunnen doen. Het is immers op het dak en heeft alles te maken met elektriciteit, wat komt met de nodige risico’s. Willen we in Nederland echter de klimaatdoelen van Parijs in 2030 halen, dan moeten er tienduizenden extra vakmensen bijkomen om te zorgen dat zonnepanelen goed worden aangebracht.

Zonnepanelen installeren

Hoewel het een secuur werkje is, kun je het dus al in een maand leren. Je leert dan van begin tot eind wat je moet doen om een huis te voorzien van verse zonne-energie. Het gaat echter verder dan installatie alleen: je leert bijvoorbeeld met klanten omgaan, je leert diepgaande informatie over zonnepanelen en meer over de toekomst van energie. Dat helpt je niet alleen een goede expert voor de klant te zijn, het helpt je ook zekerder te zijn van wat je doet. Heb je interesse in de opleiding? Kijk dan op de website van Zonneplan.

[Fotocredits - Elenathewise © Adobe Stock]