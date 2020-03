​De 5 duurzame voordelen van zonnepanelen

Wanneer je investeert in zonnepanelen is er één ding zeker. De investering is erg duurzaam, zowel voor het milieu als voor je portemonnee. Het is dan ook logisch dat een hoop mensen zonnepanelen kopen. Ben je benieuwd waarom zonnepanelen zo ontzettend duurzaam zijn en wat de voordelen zijn? Lees dan snel verder! We hopen dat je keuze om zonnepanelen te nemen een stukje makkelijker zal worden.



Verlagen van de CO2 uitstoot

Zonnepanelen zijn veel beter voor het milieu, omdat bij het opwekken van energie een stuk minder CO2 wordt uitgestoten. Bij bijvoorbeeld kernenergie is de CO2 uitstoot namelijk erg hoog. De eisen rondom de uitstoot van CO2 worden steeds strenger, het is dan ook verstandig om nu alvast zonnepanelen te laten plaatsen. Als je het milieu belangrijk vindt, is zonnepanelen een erg goede optie!

De waarde van je woning

Door zonnepanelen te plaatsen, wordt je woning meer waard. Dus ook als je van plan bent om binnen een paar jaar te verhuizen, is het nog steeds slim om zonnepanelen te nemen. De waarde van je woning stijgt namelijk nog meer dan de kosten die je hebt aan de zonnepanelen. Voor mensen die een woning willen kopen is het ook weer een extra reden om voor jouw huis te kiezen. De nieuwe bewoners profiteren namelijk van lagere woonlasten.

De levensduur van zonnepanelen

Een groot voordeel van zonnepanelen is dat de levensduur erg lang is. Tegenwoordig kunnen zonnepanelen al gemiddeld 25 jaar mee gaan. Je kunt dus lang profiteren van de voordelen als je zonnepanelen hebt gekocht. De kans is groot dat de levensduur de komende jaren nog behoorlijk zal toenemen aangezien de kwaliteit steeds beter wordt. De ontwikkelingen op dit gebied gaan namelijk erg hard.

Je behaald een mooi rendement

Het rendement is erg hoog, helemaal als je dit vergelijkt met andere investeringen. Dit is dan ook de reden dat veel mensen zonnepanelen nemen. Na ongeveer zeven jaar heb je de investering al terugverdiend. Hierna kun je profiteren van lagere maandlasten. Dit scheelt erg veel, helemaal als je berekent wat je totale investering heeft opgeleverd.

Weinig onderhoud aan zonnepanelen

Aan zonnepanelen hoef je vrijwel geen onderhoud te plegen. Dit is natuurlijk erg handig, het zou namelijk vervelend zijn als je hier om de zoveel maanden voor zou moeten betalen. Gelukkig hoef je bijna niets aan zonnepanelen te doen. Ook weer een extra voordeel van je duurzame investering.

[Fotocredits © diyanadimitrova - Adobe Stock]