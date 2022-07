Op vakantie met een EV? Ga naar Slovenië of blijf in Nederland

Wie met een elektrische auto op vakantie gaat, weet inmiddels dat het verstandig is om je reis vooraf goed te plannen. En daarmee bedoelen we natuurlijk vooral de laadpunten die je onderweg moet bezoeken. Wij zochten dat voor de vakantieperiode uit voor de populaire routes door Frankrijk en toonden aan dat, met de juiste mindset en planning, een vakantie met een EV prima te doen is. Zonneplan heeft voor een ietwat andere insteek gekozen. Zij berekenden, met data van de EU, hoeveel kilometer je in een land gemiddeld moet rijden om een publieke laadpaal te vinden.

Slovenië en Monaco beste ‘EV-zonbestemmingen’

Uit de berekeningen van Zonneplan blijkt dat Monaco en Slovenië de beste zonbestemmingen zijn voor vakantiegangers met een EV. In Monaco vind je gemiddeld elke 900 meter een publieke laadpaal. In Slovenië is dat gemiddeld 3,6 kilometer. Slovenië is echter een betere bestemming dan Monaco omdat je dan, volgens de berekeningen van Zonneplan, op weg daarnaartoe vrijwel alleen maar door Top-10 landen rijdt. Bovendien mijdt je dan Duitsland, waar de kosten per kWh een stuk hoger liggen dan bijvoorbeeld in Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland.

Nederland doet het volgens die berekeningen met 1,5 kilometer ook niet slecht. Goed nieuws voor EV-eigenaren die in eigen land blijven. De volledige top 10 kun je hieronder zien, maar behoeft wel enige kanttekeningen. Dat kleine landen als Monaco (1), Luxemburg (3), Andorra (5) en Liechtenstein (6) zo goed scoren heeft natuurlijk ook alles te maken met de geringe oppervlakte en dus relatief hoge bevolkings- en bebouwingsdichtheid. En laten we wel wezen, Nederland (2) is ook niet bepaald heel erg groot of dunbevolkt.