Laadpalen: in deze Europese landen vind je de meeste en minste laadpunten

Als klein landje zijn we behoorlijk groot in laadpalen. De infrastructuur voor het opladen van elektrische auto's wordt in heel Europa beter, maar we lopen in Nederland wel voorop. ACEA, de Europese vereniging van autofabrikanten, berekende hoe we ervoor staan in Europa. Ze keken onder andere naar het aantal laadpalen omgerekend naar 100 kilometer aan wegen. Op de eerste plaats eindigt Nederland, met gemiddeld 47.5 laadpunten. Dat is bijna elke 2 kilometer een laadpunt. In ons land kun je met een elektrische auto wat dat betreft dus meer dan prima uit de voeten.

Minste laadpunten in Oost-Europa

In Nederland mogen we het wat laadpunten betreft dan goed voor elkaar hebben, in Oost-Europa verplaats je je in een elektrische auto minder makkelijk. In Litouwen, Polen, Letland, Griekenland en Roemenië vind je 0.2 tot 0.5 laadpunten per 100 kilometer aan weg. Een gigantisch verschil met het aantal laadpalen in Nederland. Er zijn 10 landen in Europa die geen enkele laadpaal hebben per 100 kilometer. Al deze landen hebben een aandeel aan elektrische auto's die lager is dan 3% (op Hongarije na). 18 leden van de EU hebben omgerekend minder dan 5 laadpunten.

Nederland koploper

Nederland prijkt bovenaan de lijst. We zijn een echte voorloper wanneer het om laadpalen gaat. In ons eigen land kun je inmiddels op bijna elke hoek van de straat je elektrische auto aan de lader leggen. Op de tweede plek staat Luxemburg (34.5), gevolgd door Duitsland (19.4), Portugal (14.9) en Oostenrijk (6.1).