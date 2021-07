​Zijn elektrische auto's wel echt milieuvriendelijker?

De Europese Unie wil dat we in 2035 geen verbrandingsmotoren meer gebruiken, maar dat is moeilijk hard te maken zolang mensen denken dat elektrische voertuigen helemaal niet zo schoon zijn. Georg Bieker van de International Council on Clean Transportation ( ICCT ): “We hebben veel lobbywerk van delen van de auto-industrie die zeggen dat elektrische voertuigen niet zo veel beter zijn als je rekening houdt met de elektriciteitsproductie en de batterijproductie. We wilden dit onderzoeken en zien of deze argumenten waar zijn.” De argumenten blijken niet waar.

De studie heeft bewezen dat een complete levenscyclus van een elektrisch voertuig (vanaf het opgraven van materiaal tot de schroothoop) uiteindelijk zorgt voor minder uitstoot dan een auto die op gas rijdt. Het schijnt zelfs niet te uit te maken of je je auto inplugt in ons ‘groene’ Nederland of de kolenindustrie-energie van India.

Uitstoot

De uitstoot van middelgrote elektrische voertuigen die in 2021 werden geregistreerd in India, Europa, China of de Verenigde staten, is gemeten in het rapport. Dat komt omdat 70 procent van de wereldwijde verkoop van nieuwe auto’s in die landen worden gekocht. In Europa is de uitstoot van een elektrisch voertuig zo’n 66 tot 69 procent lager vergeleken bij een benzineslurper. Dat is wereldwijd het hoogste percentage. In India staan ze er wat dat betreft slechter voor: daar is het tussen de 19 en 34 procent lager.

De studie gaat ervan uit dat een elektrische auto zo’n 18 jaar meegaat. Er wordt bovendien gekeken naar de wet- en regelgeving die nu geldt, terwijl dit in de toekomst waarschijnlijk wordt aangescherpt. Hoe het ook zij, Bieker hoopt dat hij mede door zijn onderzoek kan zorgen dat er andere keuzes worden gemaakt in de toekomst, om te zorgen dat emissies echt afnemen.

"Verbrandingsmotorvoertuigen van welke aard dan ook zijn niet in staat om de broeikasgasreducties te realiseren die we nodig hebben om met klimaatverandering om te gaan", zegt Bieker. "Dat is een wereldwijde bevinding, daarom moeten we wereldwijd auto's met verbrandingsmotor uitfaseren."