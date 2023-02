​Zo kun je je huis in een handomdraai verduurzamen

Nu we weten hoe hoog de energieprijzen kunnen worden, zijn veel meer mensen bezig met het binnenhouden van de warmte. Hoe zorgen we dat ons huis warm blijft en er geen warmte verdwijnt naar buiten? Je kunt je huis heel gemakkelijk verduurzamen, zonder dat je daar allerlei grote verbouwingen voor nodig hebt. Dit is hoe.



Subsidies

Voordat we beginnen te spreken over de mogelijkheden, is het goed om te weten dat er diverse subsidies bestaan om je hierbij te helpen. Sommige gemeenten bieden bovendien pakketten aan waarmee je je huis snel en slim kunt verduurzamen, met daarin een borstelbrievenbus, borstels voor de onderzijde van de deur en radiatorfolie. Dat zijn al drie goede methoden om snel winst te maken en de kou lekker buiten te houden, plus de warmte binnen. Maar er is natuurlijk meer.

Vanaf 2026 moeten alle huizen die van een nieuwe HR-ketel worden voorzien, ook meteen een warmtepomp krijgen. Een warmtepomp zorgt ervoor dat bijvoorbeeld grondwater wordt ingezet om stroom van te maken. Maar een nieuwe HR-ketel alleen al kan enorm veel besparen: HR-ketels waren 15 jaar geleden namelijk aanzienlijk minder zuinig als nu.

Snelle oplossingen

Een ander goed idee is om te investeren in slimme gadgets. Dat is om meerdere redenen. Een slimme gadget kan je inzichten geven waardoor je je gedrag aanpast. Zie je bijvoorbeeld in de app van je slimme thermostaat dat dat ene uurtje dat jij ‘s avonds ineens je thermostaat 5 graden hoger zet wat daar de kosten van zijn, dan kun je besluiten om het een graadje lager te zetten en misschien wat eerder aan die knop te draaien om het meerdere uren aangenaam te maken, in plaats van één uur bloedheet.

Ook zijn er bijvoorbeeld slimme lampen die je vanaf een afstand uit kunt doen. Twijfel je als je eenmaal op kantoor bent gearriveerd of je het licht aan hebt laten staan, dan kun je dat handmatig alsnog doen. Bovendien zijn slimme lampen altijd ledlampen en dat betekent sowieso dat ze veel zuiniger zijn dan gloeilampen of halogeenlampen, mocht je die nog in huis hebben.



Een andere manier om je huis te verduurzamen is door radiatorventilatoren te plaatsen. Het klinkt tegenstrijdig, maar wat die ventilator doet is de warmte uit je radiator de kamer weer inblazen. Hierdoor blijft de warmte niet teveel bij je verwarming hangen, maar wordt hij zachtjes de kamer ingeblazen om het eerder aangenaam te maken in huis. Je kunt ze voor een paar tientjes al kopen en zelf in een mum van tijd installeren. Het verduurzamen van een huis klinkt als veel gedoe, en duur gedoe ook, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.

Woning isoleren

Je kunt het verduurzamen van je huis natuurlijk wel heel rigoureus aanpakken als je dat wil en meteen kiezen voor grotere isolatiemogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld je spouwmuur isoleren om te zorgen dat de kou niet snel van buiten naar binnenkomt en de warmte op zijn beurt niet naar buiten gaat. Je kunt ook zorgen dat er minder kou vanuit de grond trekt, door je kruipruimte te voorzien van isolatieschelpen. En heb je al aan je glas gedacht? Wanneer je kiest voor dubbele beglazing of bijvoorbeeld HR++-ramen, dan scheelt dat vaak enorm: de ramen zijn namelijk de plek waar de meeste kouproblemen door ontstaan.

Heb je geld nodig om je huis te verduurzamen? Dan kun je kiezen voor een lening via Becam. Hoewel het soms grote investeringen zijn, kun je er echter ook veel geld mee besparen. Je kunt door te isoleren zelfs geld terug verdienen, omdat je je huis minder hevig hoeft op te stoken. Weet je niet zeker of het financieel verstandig is? Lees dan ook de informatie van het Nibud.

[Fotocredits - Pixel-Shot © Adobe Stock]