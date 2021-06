​Verbouwen en verduurzamen: hoe pak je dat aan?

De huizenmarkt is booming. Nu we meer thuis zijn dan ooit, denken we vaker na over onze eigen woonsituatie. Omdat de huizenprijzen hoog zijn, kiezen veel woningbezitters ervoor om te gaan verbouwen en de woning meteen te verduurzamen. Een slimme zet, maar hoe pak je dat aan? Wij vertellen je meer over de financiële mogelijkheden van verduurzamen.



Verbouwen inclusief verduurzamen

Een goed voorbeeld is het dilemma van Annelies en Kadé, zij leven klimaatbewust in een twee-onder-een-kap woning in Leek. Het hoognodige, zoals dubbelglas en spouwmuurisolatie, hebben ze al in een eerder stadium aangebracht in het huis. Nu ze een aantal jaar verder zijn, hebben ze weer een buffer opgebouwd. Ook hebben ze overwaarde op hun huis. Ze willen de keuken en zolder verbouwen en dan meteen de verduurzaming van hun huis doorzetten. Hoe kunnen ze dat het beste financieren?

Annelies (38 jaar) en Kadé (41 jaar) zijn al 16 jaar samen. Samen hebben ze twee kinderen van 13 en 6 jaar. Kadé kwam op zijn 20e uit Congo naar het Groningse plaatsje Leek. Annelies en Kadé hebben elkaar ontmoet bij de kerk. De vonk sloeg over toen Kadé Annelies ten dans vroeg. Ze hebben 5,5 jaar geleden een jaren ’70 twee-onder-een-kap woning gekocht in Leek. Het huis had achterstallig onderhoud, dus dat hebben ze eerst aangepakt. Ze hebben enkelglas vervangen door dubbelglas en de spouwmuren geïsoleerd.

Ze willen hun keuken moderniseren en kijken of door nieuw ontwikkelde technieken rondom het anders opwekken van energie hun kunnen helpen het huis verder te verduurzamen. In de keuken willen ze hun huidige gasfornuis vervangen door een inductiekookplaat. En als ze dan toch bezig zijn willen ze op de begane grond de heteluchtverwarming vervangen door vloerverwarming. Daaroverheen willen ze een betonvloer storten. Ze twijfelen nog over een warmtepomp of een warmte-terugwin-systeem. Veel van deze apparaten zijn groot veel plek is er niet in huis.

Hun huis is 110 m2 en bestaat uit twee verdiepingen en een zolder. Ze willen de zolder aanpakken zodat hun tienerzoon zich hier kan terugtrekken. De zolder is nu nog niet heel geschikt daarvoor. Ze denken aan dakisolatie om de zolder comfortabeler te maken. En door het plaatsen van een dakkapel wordt de ruimte groter en lichter. De dakkapel kan er pas in gezet worden als de ouderwetse geiser is verwijderd. De gasafvoer die vanuit de geiser naar het dak loopt vervalt dan. Dit geeft meer ruimte voor de dakkapel.

Annelies en Kadé vinden het klimaat belangrijk en denken waar het kan na over hun ecologische voetafdruk. Zo hebben ze In de tuin een regenton en planten die insecten aantrekken. Hiermee dragen ze zelf een klein steentje bij aan een duurzame toekomst.

Annelies is coach voor werkende moeders en gezinstherapeut. Ze werkt in loondienst maar ook als zelfstandige. Kadé is leraar Frans op het voortgezet onderwijs. Ze zouden heel graag advies krijgen over de subsidies die ze voor verduurzaming kunnen aanvragen en hoe ze de verbouwing het meest passend kunnen financieren. Gebruiken ze hun spaargeld of verhogen ze de hypotheek op basis van overwaarde? Of een combinatie hiervan?