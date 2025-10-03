Zo kan ChatGPT je helpen bij je studiekeuze

Sommige mensen weten precies wat ze voor beroep willen doen en hebben al een hele studieroute uitgestippeld, maar als je het nog niet zo zeker weet, hoe kun je die studiekeuze dan maken? Bijvoorbeeld met een beetje hulp van kunstmatige intelligentie. Dit is hoe een AI-chatbot je kan helpen bij het maken van je studiekeuze.
Weet je wel ongeveer wat je wil doen, maar twijfel je bijvoorbeeld tussen de opleiding in Leeuwarden en die in Amsterdam? Je kunt gerichte vragen stellen, zoals ‘Wat houdt de opleiding xx in xx in en kun je deze vergelijken met de opleiding xx in xx?’ Moet je er bijvoorbeeld voor op kamers, dan kun je daar bijvoorbeeld ook over doorvragen, waar kun je goedkoper wonen, hoe kun je makkelijker aan een kamer komen, enzovoort. Ook kan een AI-chatbot voor je uitrekenen wat het allemaal bij elkaar gaat kosten, zo’n opleiding, het op kamers wonen, enzovoort.
Vraag aan Gemini of ChatGPT: ‘Kun je een soort mini-studiekeuzetest voor me maken die ik kan doen en dat jij dan zegt welke studie bij mij past?’ Het kan zijn dat er dan nog even wordt gevraagd om welk niveau het gaat, zoals HBO of MBO, maar daarna komt een chatbot met allerlei vragen. Het zijn multiple choice-vragen waarbij je steeds alleen met een letter hoeft te antwoorden. Eerlijk is eerlijk, het is valt soms wel op dat antwoord A bij elke vraag dezelfde richting is, antwoord B ook, enzovoort, maar dat geeft niet: zorg dat je eerlijk de vragen beantwoord en de chatbot geeft je na een x aantal vragen aan welke studiekeuze het beste bij je zou passen.
Wil je liever meer weten over wat er bij je past op basis van wat voor type persoon je bent? Misschien word je er diepongelukkig van om heel veel in de boeken te neuzen: dan is een studie rechten misschien niet de richtng die je zoekt. Ook kun je bijvoorbeeld kijken welk beroep uiteindelijk interessant is, gebaseerd op de vraag of je graag met mensen werkt of niet. Wil je graag in een commerciële omgeving werken wil je een rustige baan, wil je lekker op je eigen eilandje werken?
Het zijn allemaal dingen die je beroepskeuze en daarmee ook de studiekeuze kunnen beïnvloeden. Je kunt dus ook aan een AI-chatbot vragen om meer op dat niveau vragen aan je te stellen, dus: kun je een studiekeuzetest met me doen, maar dan zorgen voor vragen die draaien om wat belangrijk voor me is in hoe er gewerkt wordt in het uiteindelijke beroep waarvoor ik een studie wil gaan kiezen?
Je kunt uiteindelijk aan een AI-chatbot alles vragen en je zou dus bijvoorbeeld ook kunnen kijken of je van je hobby je werk kunt maken: ‘Ik hou van larpen, welke studiekeuze zou daarbij passen?’ of juist iets wat je juist goed kan: ‘Ik ben altijd heel goed in klussen, welke studiekeuze is daar passend bij?’
Kortom, een AI-chatbot kan je goed helpen bij het kiezen van een studie, al is het verstandig om eerst ook naar een aantal open dagen van opleidingen te gaan en op je huidige studie bijvoorbeeld advies te vragen. Daarnaast kun je ook bij mensen in je omgeving te vragen welke studie zij hebben gedaan en hoe die is bevallen. Succes met kiezen!