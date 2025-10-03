Zo kan ChatGPT je helpen bij je studiekeuze

Sommige mensen weten precies wat ze voor beroep willen doen en hebben al een hele studieroute uitgestippeld, maar als je het nog niet zo zeker weet, hoe kun je die studiekeuze dan maken? Bijvoorbeeld met een beetje hulp van kunstmatige intelligentie. Dit is hoe een AI-chatbot je kan helpen bij het maken van je studiekeuze.

Vraag meer over studies die je overweegt

Weet je wel ongeveer wat je wil doen, maar twijfel je bijvoorbeeld tussen de opleiding in Leeuwarden en die in Amsterdam? Je kunt gerichte vragen stellen, zoals ‘Wat houdt de opleiding xx in xx in en kun je deze vergelijken met de opleiding xx in xx?’ Moet je er bijvoorbeeld voor op kamers, dan kun je daar bijvoorbeeld ook over doorvragen, waar kun je goedkoper wonen, hoe kun je makkelijker aan een kamer komen, enzovoort. Ook kan een AI-chatbot voor je uitrekenen wat het allemaal bij elkaar gaat kosten, zo’n opleiding, het op kamers wonen, enzovoort.

Laat de AI-chatbot jouw juist bevragen

Vraag aan Gemini of ChatGPT: ‘Kun je een soort mini-studiekeuzetest voor me maken die ik kan doen en dat jij dan zegt welke studie bij mij past?’ Het kan zijn dat er dan nog even wordt gevraagd om welk niveau het gaat, zoals HBO of MBO, maar daarna komt een chatbot met allerlei vragen. Het zijn multiple choice-vragen waarbij je steeds alleen met een letter hoeft te antwoorden. Eerlijk is eerlijk, het is valt soms wel op dat antwoord A bij elke vraag dezelfde richting is, antwoord B ook, enzovoort, maar dat geeft niet: zorg dat je eerlijk de vragen beantwoord en de chatbot geeft je na een x aantal vragen aan welke studiekeuze het beste bij je zou passen.