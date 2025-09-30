Zo krijg je als ouder meer grip op je kind en ChatGPT

ChatGPT is een handige tool om te helpen bij het huiswerk, maar het kan kinderen ook in een neerwaartse spiraal sturen of zorgen dat het kind onvoldoende slaapt. Hierom komt OpenAI nu met ouderlijk toezicht binnen ChatGPT. Maar is dat mogelijk, meer grip krijgen op je kind en zijn of haar ChatGPT-gedrag?

ChatGPT en je kind

Het is niet altijd makkelijk om als ouders te weten wat je kind allemaal online doet, maar gelukkig komen steeds meer gadgets met beperkingen voor kinderen en bieden online platforms ook vaker ouderlijk toezicht aan. Dit zijn vaak beperkende factoren die de ouders kunnen instellen en waardoor ze meer inzicht krijgen in wat hun kind zoal doet online. Zo ook OpenAI, dat ChatGPT voor het eerst ouderlijk toezichtsopties biedt. Wel moeten ouders hiervoor een eigen account hebben en moeten tieners zelf toestemming geven voor deze functie. Het is nu alleen nog op web beschikbaar, maar komt ook naar mobiel.

Het ouderlijk toezicht van ChatGPT moet wel degelijk kunnen helpen bij het meer grip krijgen op kinderen. Zo kun je onder andere bepaalde content verbieden, zoals seksuele rollenspellen en de optie om afbeeldingen te genereren. Ook kan worden uitgeschakeld dat ChatGPT een geheugen heeft en dus bepaalde eerdere gesprekken kan terughalen, zodat het een niet te persoonlijke ervaring wordt, waardoor het kind misschien wel iets te ‘vriendschappelijk’ is met de AI-chatbot. Wel kunnen tieners wanneer ze maar willen hun accounts losmaken van die van hun ouders (waar die ouders wel bericht van krijgen).