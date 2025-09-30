Zo krijg je als ouder meer grip op je kind en ChatGPT

ChatGPT is een handige tool om te helpen bij het huiswerk, maar het kan kinderen ook in een neerwaartse spiraal sturen of zorgen dat het kind onvoldoende slaapt. Hierom komt OpenAI nu met ouderlijk toezicht binnen ChatGPT. Maar is dat mogelijk, meer grip krijgen op je kind en zijn of haar ChatGPT-gedrag?
Het is niet altijd makkelijk om als ouders te weten wat je kind allemaal online doet, maar gelukkig komen steeds meer gadgets met beperkingen voor kinderen en bieden online platforms ook vaker ouderlijk toezicht aan. Dit zijn vaak beperkende factoren die de ouders kunnen instellen en waardoor ze meer inzicht krijgen in wat hun kind zoal doet online. Zo ook OpenAI, dat ChatGPT voor het eerst ouderlijk toezichtsopties biedt. Wel moeten ouders hiervoor een eigen account hebben en moeten tieners zelf toestemming geven voor deze functie. Het is nu alleen nog op web beschikbaar, maar komt ook naar mobiel.
Het ouderlijk toezicht van ChatGPT moet wel degelijk kunnen helpen bij het meer grip krijgen op kinderen. Zo kun je onder andere bepaalde content verbieden, zoals seksuele rollenspellen en de optie om afbeeldingen te genereren. Ook kan worden uitgeschakeld dat ChatGPT een geheugen heeft en dus bepaalde eerdere gesprekken kan terughalen, zodat het een niet te persoonlijke ervaring wordt, waardoor het kind misschien wel iets te ‘vriendschappelijk’ is met de AI-chatbot. Wel kunnen tieners wanneer ze maar willen hun accounts losmaken van die van hun ouders (waar die ouders wel bericht van krijgen).
Verder kunnen ouders ervoor kiezen dat er geen viral -uitdagingen voorbijkomen, geen extreme beautystasndaarden en dat er niet mag worden getraind op de conversaties met kinderen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook de map uitschakelen, waardoor het kind minder kan doen qua locatie. De belangrijkste factor is dat ChatGPT goed doorverwijst wanneer iemand met suïcidale gedachten kampt. Alleen lijkt de AI-chatbot dat in Nederland dan weer zo hevig te doen, dat zelfmoordpreventielijn 113 heeft gevraagd of deze verwijzing net even anders kan. Nu komen mensen met relatief lichte, psychische problemen al bij 113 terecht en dat kan zorgen dat iemand met zelfmoordgedachten niet op tijd wordt geholpen.
Er kan dus echt nog wel aan wat touwtjes worden getrokken daar bij OpenAI, maar in ieder geval krijgen ouders nu ook de kans om dat meer te doen. Zo kunnen ze nu inregelen dat hun kroost niet meer ‘s nachts op ChatGPT mag, bijvoorbeeld. Daarnaast is het goed om niet alleen op dit soort ouderlijk toezicht te leunen, maar ook in het echt regelmatig bij je kind in te checken, bijvoorbeeld met regels rondom smartphonegebruik te komen en ‘het internet’ vooral zoveel mogelijk bespreekbaar te maken, net als de minder mooie kanten van mensen die je er helaas kunt tegenkomen. Of, zoals in dit geval, ook van robots.
Kamp je met psychische klachten? Neem dan contact op met MIND via 0900-1450. Denk je aan zelfdoding, dan kun je bellen met 113 via 0800-0113. Dat kan ook anoniem.