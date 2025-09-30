Deze site is fantastisch voor wie van CAPTCHA’s houdt

Bewijzen dat je geen robot bent? Meestal is het een noodzakelijk kwaad als je je op een website wil aanmelden. De ene keer moet je een puzzelstuk op de goede plek schuiven, dan moet je weer een gekke code overtypen die amper te lezen is, maar de bekendste CAPTCHA is toch wel die waarbij je 9 foto’s ziet en een bepaald element op die foto’s moet aanklikken. Vind je dat geweldig? Dan moet je zeker eens naar Neal.Fun gaan.

I’m not a robot

Daar is namelijk het I’m Not a Robot-browserspel te vinden, waarin je een hele kust en keur aan dit soort grappige puzzelspellen vindt om te bewijzen dat je geen robot bent. Er komen allerlei variaties voorbij en het is grappig om ze zo allemaal bij elkaar te zien. Vooral omdat het niet echt iets is waar je het dagelijks met anderen over hebt. Bovendien is het echt des internets: dit is wat we regelmatig in ons leven tegenkomen en waar we ook echt iets mee moeten, anders komen we niet verder.

Dat de ‘Ik ben geen robot’-test de laatste tijd de tongen wat meer losmaakt, heeft waarschijnlijk onder andere te maken met de shortfilm van Victoria Warmerdam over dit onderwerp. Deze Nederlandse, korte film van ongeveer 20 minuten vertelt het verhaal over een vrouw die niet slaagt voor de Ik ben geen robot-test en vervolgens in een soort web van ellende terechtkomt. De film werd zelfs bekroond met de Oscar voor de Beste Live Action Short en je kunt hem zien op NPO Start.