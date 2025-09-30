Deze site is fantastisch voor wie van CAPTCHA’s houdt

Bewijzen dat je geen robot bent? Meestal is het een noodzakelijk kwaad als je je op een website wil aanmelden. De ene keer moet je een puzzelstuk op de goede plek schuiven, dan moet je weer een gekke code overtypen die amper te lezen is, maar de bekendste CAPTCHA is toch wel die waarbij je 9 foto’s ziet en een bepaald element op die foto’s moet aanklikken. Vind je dat geweldig? Dan moet je zeker eens naar Neal.Fun gaan.
Daar is namelijk het I’m Not a Robot-browserspel te vinden, waarin je een hele kust en keur aan dit soort grappige puzzelspellen vindt om te bewijzen dat je geen robot bent. Er komen allerlei variaties voorbij en het is grappig om ze zo allemaal bij elkaar te zien. Vooral omdat het niet echt iets is waar je het dagelijks met anderen over hebt. Bovendien is het echt des internets: dit is wat we regelmatig in ons leven tegenkomen en waar we ook echt iets mee moeten, anders komen we niet verder.
Dat de ‘Ik ben geen robot’-test de laatste tijd de tongen wat meer losmaakt, heeft waarschijnlijk onder andere te maken met de shortfilm van Victoria Warmerdam over dit onderwerp. Deze Nederlandse, korte film van ongeveer 20 minuten vertelt het verhaal over een vrouw die niet slaagt voor de Ik ben geen robot-test en vervolgens in een soort web van ellende terechtkomt. De film werd zelfs bekroond met de Oscar voor de Beste Live Action Short en je kunt hem zien op NPO Start.
Het is trouwens de vraag hoe lang deze testsoorten blijven bestaan ChatGPT schijnt ze gewoon te kunnen voltooien en dat is toch echt een robot. Specifiek de AI Agent van OpenAI, die namens gebruikers bepaalde acties kan uitvoeren zoals het vinden en boeken van een restaurant, blijkt de CAPTCHA gewoon te overwinnen. Het bleek dat ChatGPT dus heel goed in staat was om aan te klikken welke items op de foto een zebrapad of een stoplicht waren. De Completely Automated Public Turing-test to tell Computers and Humans Apart doet zijn werk dus niet meer.
Maar misschien is daarom deze site juist wel zo goed, van Neal.Fun: als de CAPTCHA straks niet meer wordt gebruikt op websites omdat robots erin kunnen slagen, dan kun je in ieder geval nog daar terecht om deze grappige ‘spelletjes’ te doen.