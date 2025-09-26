OpenAI introduceert Pulse, waarmee AI van alles doet terwijl je slaapt

ChatGPT komt nu met Pulse, een nieuwe mogelijkheid binnen het AI-platform waarmee er ‘s nachts als je slaap gepersonaliseerd onderzoek wordt gedaan waarbij je dan in de ochtend een antwoord krijgt. Sowieso kan ChatGPT nu een stuk persoonlijker worden: de chatbot kan worden gelinkt aan Google Contacten, je email en je agenda om je meer inzichten te geven die persoonlijker zijn.

ChatGPT Pulse

De nieuwe mogelijkheid biedt een soort kaarten die je kunt openen als je er meer van wil weten: elke dag krijg je een aantal kaarten en je kunt openklappen wat je interessant vindt. Het kan gaan om een update over de formule 1, het kan gaan om wat leskaartjes als je probeert een taal te leren: het kan een grote variëteit aan onderwerpen zijn waarvan je een update krijgt. Maar ook als je gewoon elke dag wil horen wat je die avond moet gaan eten, dan kan ChatGPT je helpen.

Het is een soort AI agent, want het is kunstmatige intelligentie die op eigen houtje acties voor je onderneemt. En niet helemaal op eigen houtje natuurlijk, want je geeft wel opdrachten en keurt acties goed. Heel veel AI-bedrijven hebben allerlei AI-agents geïntroduceerd die wat specialistischer zijn op bepaalde onderwerpen. Nu is er dus een soort persoonlijke AI-agent van ChatGPT die je in de ochtend als een butler informatie op een presenteerblaadje geeft. En het bijzondere aan Pulse is dat er geen prompt voor nodig is: de AI kent je inmiddels een beetje en gaat nu zelf op zoek naar dingen die belangrijk voor je zijn.