OpenAI introduceert Pulse, waarmee AI van alles doet terwijl je slaapt

ChatGPT komt nu met Pulse, een nieuwe mogelijkheid binnen het AI-platform waarmee er ‘s nachts als je slaap gepersonaliseerd onderzoek wordt gedaan waarbij je dan in de ochtend een antwoord krijgt. Sowieso kan ChatGPT nu een stuk persoonlijker worden: de chatbot kan worden gelinkt aan Google Contacten, je email en je agenda om je meer inzichten te geven die persoonlijker zijn.
De nieuwe mogelijkheid biedt een soort kaarten die je kunt openen als je er meer van wil weten: elke dag krijg je een aantal kaarten en je kunt openklappen wat je interessant vindt. Het kan gaan om een update over de formule 1, het kan gaan om wat leskaartjes als je probeert een taal te leren: het kan een grote variëteit aan onderwerpen zijn waarvan je een update krijgt. Maar ook als je gewoon elke dag wil horen wat je die avond moet gaan eten, dan kan ChatGPT je helpen.
Het is een soort AI agent, want het is kunstmatige intelligentie die op eigen houtje acties voor je onderneemt. En niet helemaal op eigen houtje natuurlijk, want je geeft wel opdrachten en keurt acties goed. Heel veel AI-bedrijven hebben allerlei AI-agents geïntroduceerd die wat specialistischer zijn op bepaalde onderwerpen. Nu is er dus een soort persoonlijke AI-agent van ChatGPT die je in de ochtend als een butler informatie op een presenteerblaadje geeft. En het bijzondere aan Pulse is dat er geen prompt voor nodig is: de AI kent je inmiddels een beetje en gaat nu zelf op zoek naar dingen die belangrijk voor je zijn.
De AI-chatbot baseert het bijvoorbeeld op je agenda, op eerdere vragen of op eerdere gesprekken. Zoals kan ChatGPT uit gesprekken opmaken dat je vegetariër bent, dus als het dan met ideeën op de proppen komt van wat je gaat eten, dan zal hij niet zo snel starten met een carpaccio. Ook kan hij zien in je agenda dat je bijvoorbeeld een drukke dag hebt en dat je je rondje hardlopen dan misschien beter op een ander moment kan doen dan net na het eten. Het kan zelfs met vragen komen om je te helpen nadenken over wat je doelen zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden.
Het lijkt wel gezellig: je wordt wakker, je kijkt op je telefoon en je AI-maatje heeft alvast wat voor je gevonden om je dag vol inspiratie te beginnen: het klinkt positief. Wel moet je er dus voor open staan om meer persoonlijke informatie te delen en dat zal niet iedereen aandurven. Wel kun je feedback geven op je Pulse, waardoor het weer wat verandert voor de volgende dag. Het is puur tussen jou en ChatGPT, laat OpenAI weten. Overigens is de Pulse niet oneindig: je kunt wel veel verschillende onderwerpen laten aansnijden, maar het moet niet je leven gaan regeren. Het is dus bedoeld om handig te zijn voor jou in plaats van dat je er juist heel veel meer tijd aan kwijt bent omdat je maar kunt blijven scrollen.
ChatGPT Pulse is alleen op mobiel beschikbaar voor Pro-gebruikers, maar wordt op een later moment wel breder uitgerold.