OpenAI deelt bizarre cijfers van ChatGPT: dat volop privé wordt gebruikt

2,6 miljard berichten gaan er over en weer op ChatGPT. Niet in een jaar, niet in een maand, niet in een week: dagelijks worden er zoveel berichten op het platform gedeeld door maar liefst 700 miljoen gebruikers. Dat zijn de nieuwe cijfers vanuit OpenAI over zijn populaire AI-platform.
In samenwerking met Harvard heeft OpenAI een onderzoek gepubliceerd waarin naar voren komt hoe mensen ChatGPT eigenlijk gebruiken. Voorheen moesten we dit altijd uit externe informatie halen, maar nu komt de informatie dus daadwerkelijk bij OpenAI vandaan. Zo blijkt ChatGPT enorm te groeien, vooral als het om consumenten-abonnementen gaat. Begin 2024 waren er al meer dan 100 miljoen gebruikers, begin dit jaar was dat 400 miljoen en nu is het al 700 miljoen. OpenAI: “Dat is bijna 10 procent van alle volwassenen ter wereld”.
Mensen stuurden in juni 2024 nog 451 miljoen berichten naar ChatGPT per dag, terwijl dat nu dus 2,6 miljard is. Hiermee kun je meteen zien waarom Google zoveel focus heeft op AI: Google verwerkt 14 miljard zoekopdrachten per dag. Nu is dat dus nog een stuk meer dan OpenAI, maar we denken niet dat een ander bedrijf ooit zo dichtbij Google is gekomen.
Opvallend is dat ChatGPT twee grote piekmomenten heeft gehad. De eerste loopt van september tot december 2024 en valt samen met de lancering van de o1-preview- en o1-mini-modellen. Het gemiddelde aantal berichten per gebruiker op ChatGPT bleef toen even stabiel tot april, toen de lancering van de o3- en o4-mini-modellen tot juni opnieuw een aanzienlijke toename van het gebruik veroorzaakte.Wat mensen vooral doen op ChatGPT is schrijfhulp gebruiken: ongeveer een kwart van de prompts gaat daarover. Daarnaast is er een kwart voor het zoeken van informatie, dus dat is meer een soort zoekmachinefunctie. De helft van de prompts gaat over werk.
Wel moet OpenAI opletten dat het zijn langdurige gebruikers niet verliest. De groei van het totale gebruik van ChatGPT komt vooral door nieuwe gebruikers, dus de ‘oude garde’ begint af te zwakken. Een ander interessant inzicht is dat ChatGPT-gebruikers vaak jonger zijn dan de algemene bevolking en dat het vaak mannen zijn. Maar liefst 46 procent van de gebruikers die hun leeftijd deelden in een steekproef van OpenAI was tussen de 18 en 25 jaar oud. Ook blijkt ChatGPT niet langer voor de rijke landen alleen te zijn: er is steeds meer adaptatie vanuit andere landen.