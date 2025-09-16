OpenAI deelt bizarre cijfers van ChatGPT: dat volop privé wordt gebruikt

2,6 miljard berichten gaan er over en weer op ChatGPT. Niet in een jaar, niet in een maand, niet in een week: dagelijks worden er zoveel berichten op het platform gedeeld door maar liefst 700 miljoen gebruikers. Dat zijn de nieuwe cijfers vanuit OpenAI over zijn populaire AI-platform.

2,6 miljard ChatGPT-prompts per dag

In samenwerking met Harvard heeft OpenAI een onderzoek gepubliceerd waarin naar voren komt hoe mensen ChatGPT eigenlijk gebruiken. Voorheen moesten we dit altijd uit externe informatie halen, maar nu komt de informatie dus daadwerkelijk bij OpenAI vandaan. Zo blijkt ChatGPT enorm te groeien, vooral als het om consumenten-abonnementen gaat. Begin 2024 waren er al meer dan 100 miljoen gebruikers, begin dit jaar was dat 400 miljoen en nu is het al 700 miljoen. OpenAI: “Dat is bijna 10 procent van alle volwassenen ter wereld”.

Mensen stuurden in juni 2024 nog 451 miljoen berichten naar ChatGPT per dag, terwijl dat nu dus 2,6 miljard is. Hiermee kun je meteen zien waarom Google zoveel focus heeft op AI: Google verwerkt 14 miljard zoekopdrachten per dag. Nu is dat dus nog een stuk meer dan OpenAI, maar we denken niet dat een ander bedrijf ooit zo dichtbij Google is gekomen.