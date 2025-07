Zoveel prompts sturen we wereldwijd elke dag naar ChatGPT

Van alle AI-chatbots op de wereld is er een het meest bekend: ChatGPT. Best knap, want waar we in de wereld van sociale media zien dat er een paar grote vissen zijn en iets nieuws er maar moeilijk tussenkomt, daar heeft OpenAI het wel gewonnen met zijn AI-chatbot. Wat helpt is dat ChatGPT een van de eersten is. En nog steeds het meest gebruikt: dit is hoeveel prompts er elke dag wereldwijd naar ChatGPT worden gestuurd.

Zoveel prompts krijgt ChatGPT: elke dag weer

OpenAI deelt de cijfers zelf: het geeft aan dat gebruikers elke dag meer dan 2,5 miljard prompts versturen. Dat is over een jaar genomen 912,5 miljard. Het zijn immens grote aantallen waar je je eigenlijk geen voorstelling bij kan maken. ChatGPT is hiermee wel de grootste AI-chatbot, maar niet de grootste op het internet. Dat is nog altijd Google dat 5 biljoen jaarlijkse prompts krijgt in de vorm van zoekopdrachten binnen zijn zoekmachine.

Toch zal Google ook met die cijfers wel merken dat ChatGPT bestaat: er gaat immers veel verkeer dat nu misschien eerst naar Google zou gaan, naar ChatGPT. Je kunt aan Google vragen waarom Red Bull niet verkrijgbaar is in een 1,5 liter-fles, maar je kunt dat ook aan ChatGPT vragen, waarbij je ook makkelijker kunt doorvragen. Google probeert wel steeds meer AI toe te voegen aan zijn zoekmachine, in de vorm van AI Overviews en AI Mode bijvoorbeeld, maar ChatGPT heeft echt die conversatie met mensen waarbij het makkelijker bijsturen is.