OpenAI komt met eigen webbrowser om te concurreren met Chrome

OpenAI heeft nog niets bekendgemaakt over een webbrowser, maar bronnen stellen dat het al steeds dichterbij de release is. Het zou een kwestie zijn van weken, stellen drie mensen. Door een AI-chatbot als basis te gebruiken, zou de browser hoe we internetten wel eens kunnen gaan veranderen. Bovendien heeft het kans op succes omdat OpenAI al heel groot is: het heeft 500 miljoen wekelijks actieve gebruikers, die het dan naar zijn eigen browser zou kunnen doorverwijzen. Denk bijvoorbeeld aan linkjes naar bronnen.

Veel mogelijkheden

Chrome is daarnaast voor advertenties een goudmijn voor Google. OpenAI zal daar zeker ook naar kijken voor zijn eigen browser en proberen om meer adverteerders naar zijn platform te lokken. Ook zou het voor OpenAI een interessante ingang kunnen zijn om zijn AI-agenten aan het werk te zetten. Dit zijn een soort mini-bots die activiteiten voor je kunnen uitvoeren alsof jij het bent die internet. Kortom, er zijn zoveel mogelijkheden, dat het bijna gek is dat er nog geen webbrowser van de ChatGPT-eigenaar is.

Het is nog onbekend hoe het AI-bedrijf zijn browser wil gaan noemen. Het is niet het enige AI-bedrijf dat met een eigen browser bezig is: Perpexity.ai lanceerde eerder deze week zijn eigen browser. Dat terwijl de Amerikaanse rechter Google er steeds van langs geeft: het moet zelfs misschien bepaalde onderdelen afstoten en wordt daarnaast regelmatig beboet om de grote macht die het heeft met zijn zoekmachine en het monopolie dat het hiermee zou hebben. Daar wordt nu echter van alle kanten aan gemorreld: van zowel overheden als concurrenten.