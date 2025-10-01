Copilot krijgt een gezicht: Microsoft gaat helemaal Pixar

Maakt Microsoft een eigen Up, zoals Pixar decennia geleden deed? Je zou het bijna denken als je de gezichten ziet die Microsoft in gedachten heeft voor Copilot. Ja, het wil zijn kunstmatige intelligentie wat sympathieker maken door het een gezicht te geven en hiervoor heeft het 40 avatars gemaakt.
Het gaat om allerlei verschillende stijlen, al lijken de meeste wel uit een Pixar-film te komen. Er zijn mensen van allerlei verschillende kleuren en stijlen en het idee is dat deze avatars ook daadwerkelijk bewegen als je met ze praat. In eerste instantie zijn ze alleen beschikbaar in Engelssprekende landen en je kunt ze daar vinden onder Portraits. Dus mocht het naar Nederland komen, dan verwachten we dat het Portretten heet.
Microsoft zegt het te hebben gemaakt omdat mensen zeiden dat ze in het gebruik van Copilot merken dat ze zich prettiger voelen als ze tegen een gezicht aan kunnen kijken wanneer ze gebruikmaken van spraak. Je kunt zelf kiezen uit 40 gezichten die al zijn gemaakt, en vervolgens kun je er ook een stem aan hangen die je prettig vindt. Vervolgens kun je het gesprek aangaan en zal je merken dat Copilots avatar zelfs gezichtsuitdrukkingen heeft.
Microsoft legt uit hoe het werkt: “Dit experiment maakt gebruik van VASA-1, een geavanceerde AI-technologie die door Microsoft Research is ontwikkeld om realtime, visuele AI-gesprekken te creëren. Dankzij deze innovatie kunnen we natuurlijke gezichtsuitdrukkingen, hoofdbewegingen en lipsynchronisatie genereren op basis van slechts één afbeelding – zonder dat daarvoor complexe 3D-modellering nodig is.”
Helemaal nieuw is het trouwens niet, al is dit wel wat beschaafder. Eerder kwam X er al mee via Grok, waardoor je een soort AI-vriendinnetje kon maken die mogelijk zelfs ‘not safe for work’ is. Microsoft doet het met zijn veel zakelijker ingestoken Copilot natuurlijk een stuk rustiger aan op het gebied van verleiding: het gaat vooral om vriendelijkheid. Wel is het op dit moment alleen beschikbaar voor een kleine groep mensen en ook vanaf 18 jaar.
Het komt op een moment waarop ICT-organisatie SURF heeft gezegd dat mensen moeten oppassen met Microsoft Copilot. Voor scholen adviseert de organisatie dat Copilot een veiligheidsrisico vormt op het gebied van de privacy, al schijnt Microsoft wel al enkele verbeteringen te hebben doorgevoerd.