Copilot krijgt een gezicht: Microsoft gaat helemaal Pixar

Maakt Microsoft een eigen Up, zoals Pixar decennia geleden deed? Je zou het bijna denken als je de gezichten ziet die Microsoft in gedachten heeft voor Copilot. Ja, het wil zijn kunstmatige intelligentie wat sympathieker maken door het een gezicht te geven en hiervoor heeft het 40 avatars gemaakt.

Gezichten voor Copilot

Het gaat om allerlei verschillende stijlen, al lijken de meeste wel uit een Pixar-film te komen. Er zijn mensen van allerlei verschillende kleuren en stijlen en het idee is dat deze avatars ook daadwerkelijk bewegen als je met ze praat. In eerste instantie zijn ze alleen beschikbaar in Engelssprekende landen en je kunt ze daar vinden onder Portraits. Dus mocht het naar Nederland komen, dan verwachten we dat het Portretten heet.

Microsoft zegt het te hebben gemaakt omdat mensen zeiden dat ze in het gebruik van Copilot merken dat ze zich prettiger voelen als ze tegen een gezicht aan kunnen kijken wanneer ze gebruikmaken van spraak. Je kunt zelf kiezen uit 40 gezichten die al zijn gemaakt, en vervolgens kun je er ook een stem aan hangen die je prettig vindt. Vervolgens kun je het gesprek aangaan en zal je merken dat Copilots avatar zelfs gezichtsuitdrukkingen heeft.