ICT-organisatie SURF: ‘Pas op met Microsoft Copilot’

‘Wees terughoudend in het gebruik van Copilot.’ De ICT-coöperatie voor onderwijsinstellingen, SURF, adviseert dat voorzichtigheid geboden is met Copilot, de AI die Microsoft in steeds meer systemen integreert.

‘Copilot is een potentieel veiligheidsrisico’

SURF ziet Copilot als een potentieel veiligheidsrisico. Het gaat dan vooral om Copilot binnen Microsoft 365, iets dat door veel scholen wordt gebruikt. Het is niet zo dat Copilot helemaal in de ban wordt gedaan. De organisatie ziet ook dat Microsoft bepaalde aanpassingen heeft gedaan die de risico’s kleiner zouden moeten maken, maar is niet overtuigd dat alle privacy-risico’s hiermee verdwenen zijn.

SURF onderwerpt software regelmatig aan een Data Protection Impact Assessment, waarmee er wordt gekeken hoe de data veilig wordt gehouden. Vorig jaar deed SURF dat, waarop het Copilot helemaal afraadde, maar inmiddels is dat stoplicht van rood naar oranje gegaan, omdat er wel risico’s lijken te zijn, maar er ook veel problemen waar het eerst tegenaan liep zijn verholpen.

Maar ja, hoe ben je ‘voorzichtig’ met Copilot zonder er helemaal mee te stoppen? Volgens SURF is het goed om duidelijke afspraken te maken over de inzet van AI, plus het voeren van een AI-gebruiksbeleid. Maar: wat is dat? Het is een soort stappenplan waardoor medewerkers correct AI gebruiken op de werkplek. Het geeft aan welke soorten AI er zijn en welke er binnen het bedrijf worden geaccepteerd. Iedereen weet wel dat je niet de cijfers van je bedrijf door ChatGPT moet gooien voor een checkje, maar er komt nog veel meer bij kijken.