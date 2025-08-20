Microsoft AI in excel

De een is er laaiend enthousiast over, de ander start deze app schorvoetend op. Microsoft Excel is voor bèta’s vaak een verademing, maar alfa moeten er nu eenmaal ook wel eens iets in doen. Welke categorie je ook bent, deze nieuwe functie van Copilot zou wel eens een schot in de roos kunnen zijn. Het gaat om een nieuwe functie die COPILOT heet en hele velden voor je invult.
Het idee is dat kunstmatige intelligentie straks ook in Excel helpt met vanzelf tabellen en samenvattingen maken. Je kunt een groep cellen selecteren en de AI via de COPILOT-functie opdracht geven om daar iets mee te doen. Het lijkt een beetje op wat Google Sheets ook al lanceerde in juni, maar dan voor Excel. AI kan heel goed informatie verwerken en classificeren en het idee is dat het dat ook gaat doen met de vakken die jij selecteert.
We kunnen het het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor dat je een hele rij hebt met teksten waarin mensen een bepaalde videogame beoordelen. Zet dan in een lege cel =COPILOT, geeft aan dat hij deze feedback moet classiferen, selecteert dan de cellen waar het om gaat en dan doet AI de rest. Hij geeft dan aan of je met een positieve of een negatieve beoordeling te maken hebt. Je kunt bijvoorbeeld ook opdracht geven om een omschrijving te maken van het product, gebaseerd op de specificaties, of om de tekst samen te vatten.
Deze nieuwe functie van Excel staat niet op zichzelf: het werkt dankzij het onderliggende taalmodel GPT-4.1-mini. Het komt voort uit de investeringen die Microsoft heeft gedaan in OpenAI. Je kunt de COPILOT-functie ook combineren met bijvoorbeeld SWITCH, WRAPROWS, LAMBDA of IF, waardoor je Excel in een keer een stuk slimmer is geworden. Toch kan het niet alles. Je kunt geen informatie van buiten je spreadsheet krijgen, dus als je bijvoorbeeld allemaal informatie over een televisie hebt staan, dan kan de AI daar niet op het internet nog meer details bij zoeken.
Microsoft geeft ook aan dat je altijd moet blijven checken wat de AI doet, zeker als het om berekeningen gaat. Vooral als je cijfers aanlevert bij overheidsinstanties of hoge mensen in je bedrijf is een check essentieel. Ook goed om te weten: je kunt er per 10 minuten maar 100 functies mee calculeren, dus als je tegen een probleem aanloopt, dan kan het daarmee te maken hebben.
Verder wordt je informatie niet gebruikt om AI te trainen, zo belooft Microsoft. Ook blijft de input vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om output aan je te leveren. De functie is nu beschikbaar in het Beta-kanaal op Windows en Mac, maar alleen bij mensen die de Microsoft 365 Copilot-licentie hebben.