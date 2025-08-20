Microsoft AI in excel

De een is er laaiend enthousiast over, de ander start deze app schorvoetend op. Microsoft Excel is voor bèta’s vaak een verademing, maar alfa moeten er nu eenmaal ook wel eens iets in doen. Welke categorie je ook bent, deze nieuwe functie van Copilot zou wel eens een schot in de roos kunnen zijn. Het gaat om een nieuwe functie die COPILOT heet en hele velden voor je invult.

COPILOT in Excel

Het idee is dat kunstmatige intelligentie straks ook in Excel helpt met vanzelf tabellen en samenvattingen maken. Je kunt een groep cellen selecteren en de AI via de COPILOT-functie opdracht geven om daar iets mee te doen. Het lijkt een beetje op wat Google Sheets ook al lanceerde in juni, maar dan voor Excel. AI kan heel goed informatie verwerken en classificeren en het idee is dat het dat ook gaat doen met de vakken die jij selecteert.

We kunnen het het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor dat je een hele rij hebt met teksten waarin mensen een bepaalde videogame beoordelen. Zet dan in een lege cel =COPILOT, geeft aan dat hij deze feedback moet classiferen, selecteert dan de cellen waar het om gaat en dan doet AI de rest. Hij geeft dan aan of je met een positieve of een negatieve beoordeling te maken hebt. Je kunt bijvoorbeeld ook opdracht geven om een omschrijving te maken van het product, gebaseerd op de specificaties, of om de tekst samen te vatten.