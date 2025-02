Microsoft Word en Excel op desktop worden misschien gratis

Microsoft-account verplicht

De website Beebom meldt dat er wel nog iets anders bij komt kijken, namelijk dat je alleen bestanden kunt opslaan als je OneDrive gebruikt. Klinkt een beetje zoals Google’s Office-software, die je in de browser gebruikt en in je Google Drive te vinden zijn. Het gaat hier ook om Office op de computer en dan dus Microsoft OneDrive, wat betekent dat je wel een Microsoft-account moet hebben. Het verschil met Google is dat je de programma’s wel op je PC kunt zetten als apps, maar het opslaan in de cloud is sowieso vereist.

Je kunt Microsoft Office momenteel ook al gratis gebruiken, maar dat kan alleen in de browser. Nu zou het dus ook gaan om de applicaties. Ook is er dan geen AI van de partij, dus Copilot AI is niet beschikbaar. Ook schijnen er basisfuncties van de applicaties te missen, zoals het aanpassen van de alinea’s in Word qua regelafstand. Of het dus voor iedereen altijd een oplossing zal zijn, dat is nog afwachten. Maar eerst zal Microsoft de testversie moeten omzetten in concrete plannen. Veel mensen gebruiken Office nog steeds als applicaties: vooral in het bedrijfsleven. Of zou dit een soort gateway worden naar meer browser-gebruikers voor Microsoft Office?