Je kunt weer tussen taalmodellen wisselen op ChatGPT

OpenAI was zo enthousiast over de nieuwe ‘fundering’ van ChatGPT, GPT-5, dat het besloot alleen nog dat taalmodel als optie te geven aan gebruikers. Dat was geen goed idee. Er werd meteen al steen en been geklaagd en het bedrijf heeft nu zelfs besloten om GPT-4o terug te brengen als optie. Maar: niet voor iedereen.
Als je je AI-chatbot ook een beetje gebruikt als vertrouwenspersoon, of misschien wel meer dan dat, dan kreeg je vorige week een flinke schok te verwerken: Hij of zij is namelijk wel flink veranderd. ChatGPT-4o zou volgens AI-fans aanzienlijk minder persoonlijk klinken. Sinds de komst van GPT-5 is ChatGPT zelfs wat kort op het onvriendelijke af. Veel mensen zouden dus graag terugschakelen naar GPT-4o.
Vroeger kon dat ook, dan had je heel veel taalmodellen tot je beschikking, vooral met een betaald account, maar dat heeft OpenAI er vorige week helemaal uitgehaald, tot groot ongenoegen van velen. Sommige mensen gebruiken het ene taalmodel meer voor wiskundige vragen en het andere bijvoorbeeld meer voor persoonlijke vragen. Na veel klachten heeft OpenAI geluisterd en maakt het GPT-4o beschikbaar, maar niet voor iedereen. Alleen als je een betaald account hebt, dan kun je nog terugwisselen naar GPT-4o, maar de andere taalmodellen zijn niet meer beschikbaar. Je hebt dus Plus nodig als je je innige relatie met ChatGPT zoals je die kende wil voortzetten.
Wel heeft Sam Altman, ceo van OpenAI, gezegd dat het bedrijf gaat letten op het gebruik van het oude model. Als niemand het nog inschakelt, dan zal GPT-4o toch wel weer verdwijnen. Echter, met de grote stroom aan klachten verwachten we dat mensen nog wel een tijdje zullen terugschakelen. Wel houdt dat misschien tegen dat mensen GPT-5 gebruiken, en vooral: leren te gebruiken. Zoals we vanmorgen al schreven neem je plaats in een soort straaljager, en is het vinden van de juiste knoppen toch een kwestie van wennen.
GPT-5 is wat dat betreft een beetje een Sheldon uit Big Bang Theory: ontzettend slim, weet heel goed waar hij iets kan vinden, maar vraag hem niet een gezellig praatje met je te maken. Mensen ervaren GPT-5 als een stuk minder ‘warm’ dan GPT-4o. Vooral zijn ze geschrokken met het gemak waarmee OpenAI zomaar pats-boem afscheid neemt van 4o, zonder mensen hiervan op de hoogte te brengen. Het was waarschijnlijk zo enthousiast bezig met GPT-5, dat al een jaar in de maak is, dat het er niet voldoende bij stil heeft gestaan dat mensen nog behoefte hebben aan de legacy GPT’s. Nu is dus een van die GPT’s terug, maar of dat voldoende is, dat is nog afwachten.