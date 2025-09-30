Microsoft laat je nu vibe-werken in Excel en Word met Office Agent

Office-programma’s krijgen steeds meer AI-opties en daar komt vandaag weer iets bij. Dankzij een nieuwe Agent-modus in Microsoft Excel en Word kun je straks vibe-werken in deze programma’s. Dit is wat dat inhoudt.

Vibe-werken

Vibe coding is een bekende term: dat betekent dat je een hele app maakt door zelf geen enkele regel code te typen, maar alleen maar een prompt in een AI-chatbot te zetten. Vibe-working is ook zoiets, maar dan hangt het niet samen met programmeren, maar met werken in het algemeen. Het heet Office Agent en je vindt het in Copilot-chat. Het maakt gebruik van Anthropic-taalmodellen

Het idee is dat het altijd ingewikkelde Excel bijvoorbeeld wat toegankelijker wordt, omdat je door AI te gebruiken alleen maar hoeft te vragen wat je wil, en je ook daadwerkelijk ziet dat iets voor je wordt gedaan. Waar veel AI-chatbots tot op heden vooral in tekst reageerden, daar zal de nieuwe toevoeging aan Copilot dus ook daadwerkelijk werk voor je verrichten. Het bijzondere is dat het een samenwerking is tussen verschillende AI-onderdelen, van Anthropic dus, maar uiteindelijk ook van OpenAI en van Microsoft zelf.