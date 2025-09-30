Microsoft laat je nu vibe-werken in Excel en Word met Office Agent

Office-programma’s krijgen steeds meer AI-opties en daar komt vandaag weer iets bij. Dankzij een nieuwe Agent-modus in Microsoft Excel en Word kun je straks vibe-werken in deze programma’s. Dit is wat dat inhoudt.
Vibe coding is een bekende term: dat betekent dat je een hele app maakt door zelf geen enkele regel code te typen, maar alleen maar een prompt in een AI-chatbot te zetten. Vibe-working is ook zoiets, maar dan hangt het niet samen met programmeren, maar met werken in het algemeen. Het heet Office Agent en je vindt het in Copilot-chat. Het maakt gebruik van Anthropic-taalmodellen
Het idee is dat het altijd ingewikkelde Excel bijvoorbeeld wat toegankelijker wordt, omdat je door AI te gebruiken alleen maar hoeft te vragen wat je wil, en je ook daadwerkelijk ziet dat iets voor je wordt gedaan. Waar veel AI-chatbots tot op heden vooral in tekst reageerden, daar zal de nieuwe toevoeging aan Copilot dus ook daadwerkelijk werk voor je verrichten. Het bijzondere is dat het een samenwerking is tussen verschillende AI-onderdelen, van Anthropic dus, maar uiteindelijk ook van OpenAI en van Microsoft zelf.
Voor je neus gaat je computer dus allemaal dingen doen die je vervolgens zelf niet hoeft te doen. Hij doet het niet 100 procent goed: Agent Mode is accuraat op 57,2 procent in de Spreadsheetbench, maar daarmee staat hij wel boven ChatGPT’s agent en Claude Files Opus. De mens scoort wel hoger: 71,3 procent. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om budgetten te updaten, data te analyseren en tabellen te maken. Je kunt bijvoorbeeld een maandelijkse rapportage laten maken met data uit eerdere maanden en dan aan Copilot vragen om de highlights van de maand op te noemen en te laten weten wat er verschillend is met de maand ervoor.
Binnen Word kun je het weer heel anders inzetten. Zo kan Copilot concepten schrijven, verbeteringen suggereren en laten weten wat er allemaal qua elementen zoals hoofdstukken en koppen nog nodig is in het document. Je kunt het overigens ook in PowerPoint gebruiken, waarbij het handig is om sheets te maken. Iets waarvan Microsoft zegt dat AI tot op heden niet heel succesvol was in het maken van slides, maar dat nu met de Agent moet zijn opgelost. Office Agent kan hele PowerPoint-decks maken en op het internet zoeken naar informatie.
Kortom, de Office Agent is echt ingesteld op het productiever maken van werknemers en taken die vaak veel moeite of tijd kosten te automatiseren (met uiteraard dat vleugje slimmigheid in de vorm van AI). De Agent-modus in Copilot voor Excel en Word is vanaf vandaag beschikbaar in het Frontier-programma voor klanten van Microsoft 365 Copilot of abonnees van Microsoft 365 Personal/Family. Het Agent-model in Excel en Word is bij de lancering alleen beschikbaar in de webversies. Het kan zijn dat het eerst naar Amerika komt voor het naar Europa komt, zoals met veel AI-mogelijkheden het geval is.