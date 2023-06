​10 tips en tricks voor PowerPoint

Hoeveel nieuwe, vette apps en technologie er nu ook is, we blijven in het bedrijfsleven (en op een bruiloft voor het ABC’tje) gebruikmaken van PowerPoint. Of het nou een programma is dat je zelden gebruikt of elke dag, met deze tips en tricks maak jij PowerPoints die je boodschap duidelijk overbrengen.



1. Maak gebruik van een thema

Je kunt in PowerPoint een thema kiezen e n hierbij krijg je al meteen pagina’s in bepaalde kleuren en zie je ook goed welke kleuren bij elkaar passen. Niet iedereen is even goed in het bij elkaar vinden van kleuren en kleur is wel wat een PowerPoint nodig heeft: een zwart-witte-presentatie is immers erg saai, tenzij je voor Cruella DeVille werkt uiteraard. Onze wereld heeft kleur en waarom zou je daar niet een beetje hulp bij vragen? Kies voor een thema en een boel gedoe blijft je bespaard.