10 tips en tricks voor Gmail

Gmail heeft voor velen geen geheimen, denken ze. Deze app en browsertoepassing is veelgebruikt, maar er zijn ook heel veel handige foefjes waarmee het Gmail-leven nog beter wordt. We noemen er tien.



1. Snooze meldingen

Soms wil je gewoon even niet gestoord worden. In Gmail kun je bepaalde mails even tijdelijk in de ijskast zetten, zodat je er op een later moment alsnog iets mee kunt doen. Zeker handig voor mensen die graag een lege mailbox hebben, want de mail verdwijnt weer even en komt dan op het moment dat je het hebt ingesteld terug in je inbox (wil je hem in de tussentijd toch lezen, dan kun je hem vinden in de Snooze-map). Je snoozet een mail door rechts naast de mail op het klokje te klikken en een tijd in te stellen.

2. Een verzonden e-mail ongedaan maken

Het is heel gênant als je een email stuurt en per ongeluk het verkeerde mailadres gebruikt. Gelukkig kun je je mail met Gmail nog terughalen, zonder dat de ontvanger daarvan op de hoogte wordt gesteld. Je kunt aanzetten hoe lang de mail na het drukken op verzenden nog blijft ‘hangen’: je kunt dat voor alle mails instellen voor een maximum van 30 seconden. Ga hiervoor naar de Instellingen en ga dan naar de algemene instellingen, waar je de optie vindt onder de informatie over de hoeveelheid mail per pagina.