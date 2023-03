Gmail kan straks alvast mailtjes voor je tikken dankzij AI

Google voegt binnenkort kunstmatige intelligentie toe aan Gmail en Google Docs om je te helpen alvast teksten te maken. Sterker nog, je kunt ook afbeeldingen maken met behulp van machine learning. Het is voor nu alleen nog aangekondigd, want Google ziet natuurlijk ook wel die golf aan aankondigingen van het populaire ChatGPT binnenkomen, maar als het niet al te lang duurt, kan Google zeker een streepje voor blijven hebben.

AI van Google In een blog legt Google meer uit over zijn plannen met kunstmatige intelligentie. Ze zijn van toepassing op Google Docs, Gmail, Sheets en Slides. Hierbij kun je met behulp van de kunstmatige intelligentie van Google volledige e-mails of berichten laten typen, alleen op basis van een paar bullets. Zo kun je typen: ‘vacature voor een regionale salesmedewerker’ en de AI fabriceert er een mooie vacature van met alles erop en eraan. Of je typt bijvoorbeeld heel staccato actiepunten van mensen en hun namen, waarna de AI er een e-mail van maakt met volzinnen. Op dit moment toont Google het overigens alleen nog in het Engels, dus in hoeverre dit straks ook al snel in het Nederlands beschikbaar is, dat is onbekend. In ieder geval wordt het AI-schrijven deze maand nog naar een klein groepje testers uitgerold.

Haast door ChatGPT Bij Google is het altijd moeilijk te zeggen hoe lang iets in een testfase blijft, zeker de laatste tijd. Het maakt als een kat in het nauw wat rare sprongen, zo blijkt onder andere uit de lancering van Bard, het ChatGPT-antwoord dat toch wel heel slecht bleek te werken. Maar ja, toen iemand ChatGPT als de nieuwe Google bestempelde, gingen natuurlijk alle alarmbellen af bij Google, dat van oudsher de AI vooral voor andere doeleinden gebruikt. Aan de andere kant heeft Google wel een soort releasekader voor de hele wereld onthuld: het wil de AI-mogelijkheden later dit jaar beschikbaar maken. Het gaat in Gmail dan om het schrijven van e-mails, maar ook het prioriteren ervan. Binnen Docs helpt de AI met brainstorms, eindredactie en schrijven. Binnen Slides draait het vooral om automatisch gegenereerde afbeeldingen, audio én video, al moeten we nog zien wat we ons daarbij moeten voorstellen. In Sheets wordt je meer geholpen met het aanmaken van de juiste formules en het automatisch aanvullen van data. Tot slot is er ook nog Chat: daar kun je workflows laten aanmaken om dingen sneller gedaan te krijgen. Of eigenlijk: in ieder geval op een rijtje te krijgen.

Help me write Het is niet zo dat Google ongevraagd vanalles gaat doen: er verschijnt een speciaal ‘help me write’-kadertje in beeld en daarin kun je dan aangeven wat je graag geschreven wilt hebben. Het is uiteraard wel aan te raden nog even na te lezen wat de AI heeft geschreven, want hoewel er in het voorbeeld van Google allemaal piekfijn in orde uitziet, weten we inmiddels van bijvoorbeeld de concurrentie dat de AI er ook helemaal naast kan zitten. Toch is het wel een prachtige uitvinding die in één keer heel veel mensen kan helpen. Een recruiter met zijn vacature, een accountant met zijn cijfers en meer. Je kunt ook de toon of opbouw ietwat beïnvloeden, waardoor je de AI helpt je precies te geven wat je wil. Maar, het devies blijft: wel altijd even blijven checken wat de robot ervan heeft gemaakt voordat je het de wereld inslingert.