Google plant een groot afweergeschut tegen ChatGPT

ChatGPT wordt regelmatig een soort nieuwe Google genoemd en die geluiden horen ze bij Google ook. Die horen ze zelfs vrij hard. Zo hard dat het afweergeschut aan het maken is: het is van plan om een groot arsenaal aan AI-apps te lanceren in de komende tijd.

Google versus ChatGPT New York Times schrijft dat Google-oprichters Larry Page en Sergey Brin met de Google-teams meer dan 20 AI-producten willen uitbrengen, waaronder een soort Google-gemaakte ChatGPT waarmee je kunt ‘chatzoeken’. We dachten al dat 2023 het jaar zou worden van kunstmatige intelligentie, maar dat het zo hard zou gaan en ook Google zich er steeds meer mee zou bemoeien, dat hadden we niet bedacht. Dit alles is ook interessant voor beleidsmakers, want er zijn ook veel tegengeluiden. Aritesten vinden het maar niets dat kunstmatige intelligentie hun banen overneemt. Dat Google zich zorgen maakt om ChatGPT wisten we, maar dat het volop in actie zou komen tegen de vernieuwingen die het brengt, of eigenlijk vooral zelf met vernieuwingen wil komen, dat leren we nu via de New York Times. In eerste instantie was Google bang dat het te snel uitrollen van zijn AI-tools schadelijk kon zijn voor de reputatie van het bedrijf, maar het gaat er nu blijkbaar toch wat meer vaart achter zetten om te zorgen dat het spoedig mee kan komen met de rest. Het klinkt wat tegenstrijdig met het nieuws dat het ook 12.000 medewerkers zal ontslaan.

Glass en Duplex We moeten echter nog wel even wachten op de onthulling van al die apps. Die worden namelijk naar verwachting aangekondigd tijdens de volgende techconferentie van Google: I/O, dat traditiegetrouw plaatsvindt in mei. Google Glass en Duplex zijn ook beiden gelanceerd tijdens een I/O-presentatie, wat wel aangeeft dat dat het moment is waarop Google zijn nieuwste innovaties laat zien. Google wil een eigen, betere versie van ChatGPT maken door een chatbot te maken die met de juiste feiten komt, waarin veiligheid hoog in het vaandel staat. Informatie die niet klopt moet bovendien worden weggedaan, zodat het niet volgende keer weer langskomt. Daar is zeker winst te halen: ChatGPT is namelijk niet bepaald een genie.

Kunstmatige intelligentie Daarnaast is Google ook bezig met veel achter-de-schermen-werk: bijvoorbeeld methoden om beoordelingsprocessen binnen de technologie te versnellen. Bovendien wil Google een beeldengenerator maken om nieuw beeld te creëren en bewerken met AI en een browsertool om AI-prototypes te maken (MakerSuite). Voor programmeurs is er PalM-Coder 2 in de maak, een soort GitHub Copilot. Genoeg te doen dus bij het bedrijf dat zo bekend is om zijn zoekmachine.