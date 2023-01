ChatGPT overtuigt bij CNET nog niet

Tech media outlet CNET maakt al enkele maanden gebruik van een AI-tekstgenerator zoals ChatGPT. Dat heeft de uitgever bevestigd nadat andere media het vermoeden hadden dat een aantal opzichtige fouten in financiële artikelen de indruk wekten dat die teksten automatisch gegenereerd waren. Mogelijk door en ChatGPT-achtige AI-tool. Die conclusie werd getrokken omdat in de betreffende artikelen wel hele domme rekenfouten stonden. Fouten die zelfs een redacteur die alleen op de lagere school had leren rekenen zou ontdekken.

CNET experimenteert met AI-tekstgenerator

Nadat deze ‘blunders’ aan het licht kwamen, heeft CNET in een verklaring gesteld dat de uitgever inderdaad experimenteert met AI-tools. Daarbij wordt direct gesteld dat het niet de bedoeling is om redacteuren te vervangen door tools zoals ChatGPT. Nee, CNET wil met het experiment, dat in november 2022 al gestart is, bepalen of deze technologie de redactie kan helpen.

“Het doel: kijken of de technologie onze drukke staf van verslaggevers en redacteuren kan helpen bij hun taak om onderwerpen vanuit een 360-gradenperspectief te behandelen. Zal deze AI-engine hen efficiënt helpen bij het gebruiken van openbaar beschikbare feiten om de nuttigste inhoud te creëren, zodat ons publiek betere beslissingen kan nemen? Zal dit hen in staat stellen om nog diepgaander onderzochte verhalen, analyses, functies, test- en advieswerk te maken waar we om bekend staan?”, aldus CNET in een statement.