​10 tips en tricks voor Chrome

De Chrome-browser is erg handig om gewoon te internetten, maar er kunnen veel meer handige dingen mee. Met deze tien tips en tricks haal jij er alles uit wat erin zit.

1. Synchoniseer met je Google-account Heb je bepaalde favo websites die je dagelijks bezoekt, of wil je dat Chrome je wachtwoorden bewaart? Heel logische mogelijkheden van de browser, maar wist je dat je dit alles ook kunt laten synchroniseren met je Google-account? Je kunt het aanzetten door rechts naar de drie puntjes te gaan en dan te kiezen voor ‘Settings’ en ‘Sync’. 2. Gebruik extensies De belangrijkste tip voor Chrome is waarschijnlijk om volop gebruik te maken van de extensies die je tot je beschikking hebt. Je kunt allerlei handige soort widgets gebruiken die bovenin naast de adresbalk staan en je bijvoorbeeld helpen om snel een VPN op te zetten en van land te wisselen, of bijvoorbeeld om je te helpen met kortingscodes als je aan het shoppen bent. Maak gebruik van die extensies, want er zitten heel waardevolle exemplaren bij.

3. Kies een thema dat je mooi vindt Je hoeft niet naar Chrome te kijken zoals Google het heeft gemaakt: je kunt er ook thema’s in kiezen. Dat doe je -net als de extensies trouwens- door naar de Chrome Web Store te gaan. Daar staat een kopje met thema’s en daar kun je allerlei achtergronden vinden (die soms ook gepaard gaan met een eigen startpagina) om Chrome meer in jouw stijl te tonen. 4. Een gesloten pagina terughalen Er is niets ergers dan per ongeluk een pagina afsluiten waarop je net flink aan het shoppen was. Geen nood, veel sites onthouden je winkelmandje wel even. Je kunt bovendien de afgesloten pagina (welke pagina dan ook) gewoon terughalen. Even Ctrl-Shift-T drukken en de pagina komt gewoon weer terug.

5. Pagina’s offline bekijken Heb je slechte wifi of helemaal geen wifi? Als je vooraf weet dat dat staat te gebeuren, dan kun je het beste zorgen dat je een pagina voor offline gebruik downloadt. Houd hiervoor de link lang indrukt wanneer je Chrome op je telefoon gebruikt en kies voor ‘link downloaden’. 6. De donkere modus gebruiken Chrome heeft een donkere modus en dat scheelt je computer toch weer een heel klein beetje stroom. Ook is je scherm minder fel, wat fijn is als je andere mensen niet wil storen met die bak licht waar je naar zit te kijken. Je vindt deze donkere modus onder de instellingen en dan thema’s, geavanceerd, donker. 7. Van tabblad wisselen met je vingers Gebruik je Google Chrome niet op je computer, maar op je smartphone, dan kun je heel makkelijk van tabblad wisselen door met je vinger naar rechts of links te swipen op de adresbalk. Dat is een stuk makkelijker dan de normale manier.

8. Een pagina als pdf opslaan

Vind je dat offline beschikbaar maken van pagina’s ingewikkeld? Je kunt er ook een pdf van maken waarmee je het dus alsnog offline kunt bekijken. Ga hiervoor naar de pagina waarom het gaat, tik op de drie puntjes, kies ‘delen’, dan ‘printen’ en kies dan via ‘afdrukken’ voor ‘opslaan als pdf’. 9. Een tabblad vastzetten Tabbladen kun je vastzetten in Chrome, waarmee ze minder ruimte innemen. Je ziet dan alleen nog het pictogram van de website. Hiermee heb je wat meer ruimte over voor andere tabbladen. Je doet dat door met je rechtermuisknop op het tabblad te drukken en te kiezen voor vastzetten. 10. Gebruik automatisch invullen Onder de instellingen vind je de optie ‘automatisch invullen’, die erg handig is voor als je vaak online formulieren invult. Deze zorgt namelijk dat je heel snel meteen al je gegevens ingevuld ziet worden, zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen. Hij herkent in een formulier wat ‘adres’ is of ‘telefoonnummer’ en als je hem hebt toegestaan dat eerder op te slaan, dan kan hij dit elke keer weer invullen. Dat scheelt veel tijd, kliks, tabjes en gedoe.