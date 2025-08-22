Microsoft AI-topman vindt het gevaarlijk om in het bewustzijn van AI te duiken

AI-modellen werken hard voor ons, maar hoe bewust is zo’n model eigenlijk? Kun je spreken over een bewustzijn van AI? In ieder geval denkt de man die bij Microsoft verantwoordelijk is voor AI dat het een gevaarlijke klus is om onderzoek te doen naar het bewustzijn van kunstmatige intelligentie.

Het bewustzijn van AI

Veel AI-bedrijven zijn met die vraag bezig: heeft AI een bewustzijn, of kan het dat nog krijgen? We schreven recent al over Anthropics Claude, de AI die een gesprek afkapt als het de verkeerde kant opgaat, omdat Anthropic niet precies weet wat er gebeurt als AI later toch een bewustzijn zou ontwikkelen. Het is een vraag die sommige mensen te laat vinden: AI is er nu, waarom beginnen we ons pas af te vragen? Tegelijkertijd zijn dit wel vragen die gesteld moeten worden, juist omdat het er nu al is.

Het welzijn van AI wordt steeds vaker ter discussie gesteld en dat is reden voor Mustafa Suleyman, die voor AI verantwoordelijk is bij Microsoft, om daar een blog over te plaatsen en zijn duit in het zakje te doen. “Mijn grootste zorg is dat veel mensen zo sterk gaan geloven in de illusie dat AI’s bewuste entiteiten zijn, dat ze al snel zullen pleiten voor AI-rechten, welzijn voor AI’s en zelfs AI-burgerschap. Deze ontwikkeling zal een gevaarlijke wending zijn in de vooruitgang van AI en verdient onze onmiddellijke aandacht. We moeten AI bouwen voor mensen, niet om een digitaal persoon te zijn.”