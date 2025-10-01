Spotify-oprichter Daniel Ek vertrekt als ceo bij zijn streamingdienst

Daniel Ek, de man die decennia geleden met Spotify begon, stopt als ceo. Hij gaat niet helemaal weg, maar hij zal niet meer de touwtjes in handen hebben zoals hij tot nu toe heeft gedaan. Althans, dat wordt gezegd. Hij wordt executive chairman en zal zich meer met de langetermijndoelen van Spotify bezighouden. Het vertrek komt wel op een interessant moment.
Normaliter is het niet zo heel spannend dat een ceo van baan wisselt, maar er zijn meerdere factoren die de wisseling van de wacht interessant maken. In een jaar waarin Spotify na al die jaren eindelijk kwam met hi-res audio, wat al vier jaar geleden door Ek werd beloofd, maar ook in een jaar waarin Ek zelf flink op de pijnbank is gelegd omdat hij zou investeren in wapens.
Ek is vanaf 1 januari 2026 alleen nog lid van de board en verder nemen twee mensen het ceo-stokje van hem over:Alex Norstrom en Gustav Soderstrom, die inmiddels ook al heel lang bij het bedrijf betrokken zijn. Samen gaan zij het bedrijf runnen. Dit maakt Ek vrij om meer tijd te nemen voor strategie, geldzaken, regelgeving en de toekomst van Spotify, stelt hij. Tegelijkertijd lijkt het er niet op dat er ontzettend veel verandert, want Alex en Gustav blijven aan Ek rapporteren. Ek zou de afgelopen jaren sowieso een groot deel van het dagelijks beheer al steeds meer aan Gustav en Alex hebben overgedragen.
Het lijkt er daardoor vooral op dat hij een soort nieuwe baan heeft gecreëerd en achter de schermen eigenlijk nog wel de boel runt. Het wordt afwachten of dat ook zo is, en het blijft een heel bijzondere timing: sommige mensen -en artiesten- hebben hun accounts opgezegd toen bleek dat Ek investeringen deed in een Duits bedrijf dat kunstmatige intelligentie inzet voor militaire toepassingen. Iets wat onder andere de Britse groep Massive Attack niet accepteerde, waarna het van Spotify verdween.
Spotify heeft op dit moment meer dan 700 miljoen gebruikers en is daarmee een van de grootste streamingdiensten van de wereld. Het is in Nederland afwachten wanneer de kunstmatige intelligentie-opties zoals de dj-modus zijn opwachting zal maken: het is wel al uit in bijvoorbeeld de Verenigde Staten.