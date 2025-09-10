Spotify komt na jaren met Lossless audiokwaliteit

Spotify is op dreef: na de introductie van de nieuwe Smart Filters lanceert het vandaag de functie waarmee het in een klap een heel grote schare aan fans terug kan halen naar de app: lossless audiokwaliteit. Het is iets wat Apple Music al veel langer aanbiedt, maar jaren nadat ceo Daniel Ek het aankondigde nu eindelijk beschikbaar is binnen Spotify.
Je kunt als Spotify Premium-gebruiker nummers beluisteren in de hoogste audiokwaliteit die Spotify ooit heeft gekend. Nummers in FLAC gebruiken tot 24-bit/44,1 kHz via Spotify Connect op apparaten die dit ondersteunen. Het lijkt dus vooralsnog niet meer te kosten: er werd gedacht dat Spotify er een nieuw, duurder abonnement voor zou ontwikkelen, maar het behoort gewoon tot de opties van Premium-abonnees.
Het gebeurt niet vaak, maar in Nederland zijn we een van de eerste landen die er gebruik van kunnen maken: het wordt de komende maanden gefaseerd uitgerold naar maar dan 50 markten, waaronder dus Nederland, maar ook Duitsland, Denemarken, Portugal, de Verenigde Staten en natuurlijk Spotify-thuisland Zweden. Je weet dat je het hebt wanneer je een melding in de Spotify-app te zien krijgt.
Zo schakel je Lossless in:
Let wel: je moet het per apparaat instellen.