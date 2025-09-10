10.09.2025
Media

Spotify komt na jaren met Lossless audiokwaliteit

By: Laura Jenny

BlogMedia

Spotify is op dreef: na de introductie van de nieuwe Smart Filters lanceert het vandaag de functie waarmee het in een klap een heel grote schare aan fans terug kan halen naar de app: lossless audiokwaliteit. Het is iets wat Apple Music al veel langer aanbiedt, maar jaren nadat ceo Daniel Ek het aankondigde nu eindelijk beschikbaar is binnen Spotify.

Lossless audio op Spotify

Je kunt als Spotify Premium-gebruiker nummers beluisteren in de hoogste audiokwaliteit die Spotify ooit heeft gekend. Nummers in FLAC gebruiken tot 24-bit/44,1 kHz via Spotify Connect op apparaten die dit ondersteunen. Het lijkt dus vooralsnog niet meer te kosten: er werd gedacht dat Spotify er een nieuw, duurder abonnement voor zou ontwikkelen, maar het behoort gewoon tot de opties van Premium-abonnees.

Het gebeurt niet vaak, maar in Nederland zijn we een van de eerste landen die er gebruik van kunnen maken: het wordt de komende maanden gefaseerd uitgerold naar maar dan 50 markten, waaronder dus Nederland, maar ook Duitsland, Denemarken, Portugal, de Verenigde Staten en natuurlijk Spotify-thuisland Zweden. Je weet dat je het hebt wanneer je een melding in de Spotify-app te zien krijgt.

Zo schakel je Lossless in:

  • Tik op je profielpictogram in de linkerbovenhoek en dan ‘Instellingen en privacy’ → ‘Mediakwaliteit’.
  • Je ziet de optie om de Lossless streamingkwaliteit in te schakelen voor wifi, mobiele data en downloads.
  • Je zal zien dat Lossless actief is dankzij de ‘Lossless’-indicator die zichtbaar is in het ‘Nu afspelen’-scherm, de afspeelbalk en de Connect-kiezer.

Let wel: je moet het per apparaat instellen.

Enabling Lossless from Your Profile
Media
10.09.2025

Spotify’s nieuwe Smart Filters vinden het passende liedje voor je

Spotify wil je nu helpen om eerder bij het juiste nummer te komen met Smart Filters. Het juiste nummer voor een...
Media
31.07.2025

Photoshop komt met zijn beste toevoeging in jaren

Adobe heeft het niet beter gemaakt om dingen te verwijderen, zoals eerder, maar juist om dingen toe te voegen.
Media
28.07.2025

De koning van casino-content: een diepte-interview met Erik King

De in Londen geboren, maar in Zweden gevestigde content specialist heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van...
Laura Jenny
Laura Jenny
Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

Share this post