Spotify’s nieuwe Smart Filters vinden het passende liedje voor je

Streamingdienst Spotify heeft een nieuwe functie waardoor je sneller het nummer moet vinden dat je zoekt. Soms kom je thuis van werk en wil je even wat relaxte muziek luisteren om te ontspannen, andere momenten heb je muziek nodig om je juist wat op te hypen, bijvoorbeeld voor je gymsessie. Spotify wil je nu helpen om eerder bij dat juiste nummer te komen met Smart Filters.
Spotify, dat nog steeds niet is gekomen met de goede kwaliteit muziek die het al vier jaar geleden beloofde, heeft een nieuw filter waarbij je beter kunt zoeken naar het perfecte nummer voor dat moment. Je kunt op genre zoeken, maar ook op je stemming of de activiteit die je wil ondernemen. Denk aan diner, slaap of yoga als activiteiten, maar bijvoorbeeld romantisch of motiverend als mood. Je kunt hiermee niet alleen muziek vinden, maar ook podcasts of audiobooks.
Daarnaast komt Spotify met meer nieuwe mogelijkheden, namelijk track snoozing, waarmee je een bepaald nummer 30 dagen kunt verbergen. Misschien ben je helemaal klaar met een nummer dat je op dit moment veel hoort, maar hoeft het niet per se helemaal uit je leven te verdwijnen. Daarnaast zal Discover Weekly meer genre-gebaseerd worden en is er een betere wachtrij die je nu ook kunt shuffelen.
Het is de vraag of het toevallig is dat dit nu naar Spotify komt, of dat het stiekem toch wat eerder is uitgerold om de aandacht te verplaatsen van ceo Daniel Ek. Ek investeert in een bedrijf dat militaire aanvalsdrones maakt en dat heeft ervoor gezorgd dat meerdere artiesten van Spotify zijn vertrokken. Het gaat om onder andere Deerhoof en King Gizzard and the Lizard Wizard.
Smart Filters rollen nu uit in een select aantal landen, maar het lijkt erop eerst naar Engelssprekende landen te gaan, zoals Australië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Verenigde Staten. Ook is het alleen voor Premium-gebruikers. Ondertussen wachten we in Nederland ook nog op de DJ-functie, die hier nog niet is gelanceerd.
Dat komt waarschijnlijk omdat het werkt met AI en bij de EU strenge regels gelden voor het gebruik ervan. Ook zal Spotify het waarschijnlijk eerst goed willen testen. Die AI-DJ zorgt ervoor dat je kunt luisteren naar Spotify alsof het een soort radio is, waarbij er ook iemand echt bij praat, maar wel toegespitst op de muziek die je graag luistert. Er lijkt dus veel naar ons toe te komen, maar wanneer precies is onbekend.