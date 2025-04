Spotify wordt duurder: Dit zijn de beste betaalde én gratis alternatieven

Spotify heeft aangekondigd dat álle Premium-abonnementen binnenkort duurder worden. Sommige gebruikers betalen straks wel tot €4 per maand extra. Of je nu een individueel, Duo- of Family-abonnement hebt: vanaf mei 2025 ga je meer betalen. Volgens Spotify doen ze dit om te kunnen blijven vernieuwen en het aanbod van het platform en functies te blijven verbeteren.

Misschien wordt het dus tijd om eens naar alternatieven te kijken. Wij zetten de beste betaalde én gratis muziekdiensten voor je op een rij.

Betaalde alternatieven voor Spotify Premium

1. Apple Music

• Prijs: €10,99 per maand (individueel) / €16,99 (familie).

• Pluspunten: Lossless audio inbegrepen, topkwaliteit integratie met iPhone, iPad en Mac.

• Minpunten: Geen standaard gratis versie. Wel 3 maanden gratis bij een nieuw Apple-device.

2. YouTube Music

• Prijs: €10,99 per maand (individueel).

• Pluspunten: Inclusief YouTube Premium (geen advertenties op video’s!), grote muziekbibliotheek.

• Minpunten: Soms minder sterk in muziekaanbevelingen.

3. Tidal

• Prijs: Vanaf €10,99 per maand (HiFi).

• Pluspunten: Superieure geluidskwaliteit, eerlijke betalingen aan artiesten.

• Minpunten: Minder goede afspeellijst-algoritmes dan Spotify.

4. Deezer

• Prijs: €11,99 per maand (Premium).

• Pluspunten: Flow-functie voor gepersonaliseerde muziekstromen, ondersteuning voor HiFi-audio.

• Minpunten: Minder innovatief op het gebied van ontdekking van nieuwe muziek.

5. Amazon Music Unlimited

• Prijs: €10,99 per maand (los), vaak korting voor Prime-leden.

• Pluspunten: Groot muziekaanbod, handige integratie met Alexa-apparaten.

• Minpunten: De app kan onoverzichtelijk zijn.

Gratis alternatieven voor Spotify Premium

Spotify Free

• Prijs: Gratis (met advertenties).

• Pluspunten: Toegang tot vrijwel de volledige Spotify-bibliotheek, inclusief gepersonaliseerde afspeellijsten zoals Discover Weekly en Release Radar.

• Minpunten: Advertenties, beperkte controle over afspeellijsten op mobiel (shuffle only), geen offline luisteren.

2. YouTube (gratis versie)

• Prijs: Gratis (met advertenties).

• Pluspunten: Enorm aanbod van officiële tracks, liveoptredens en covers.

• Minpunten: Veel advertenties, geen offline luisteren mogelijk.

3. SoundCloud

• Prijs: Gratis (Pro-optie beschikbaar).

• Pluspunten: Ideaal voor nieuwe artiesten, remixes en exclusieve releases.

• Minpunten: Minder mainstreammuziek dan andere platforms.

4. Deezer Free

• Prijs: Gratis.

• Pluspunten: Toegang tot een brede muziekbibliotheek.

• Minpunten: Advertenties en shuffle-only modus op mobiel.

5. Tidal Free

• Prijs: Gratis (in sommige markten).

• Pluspunten: Prima geluidskwaliteit, ondanks advertenties.

• Minpunten: Nog niet wereldwijd beschikbaar.

6. Internetradio (bijv. TuneIn, Radio Garden)

• Prijs: Gratis.

• Pluspunten: Ontdek nieuwe muziek van overal ter wereld.

• Minpunten: Geen invloed op de playlist.

Welke optie past het beste bij jou?

Wil je toch Spotify behouden, dan kan je premium opzeggen en de gratis versie blijven luisteren.

• Wil je vooral de beste geluidskwaliteit? Kijk dan naar Tidal HiFi.

• Zoek je een gratis manier om nieuwe muziek te ontdekken? Dan zijn SoundCloud of toch internetradio sterke keuzes.

• Heb je YouTube Premium nog niet? Dan is YouTube Music aantrekkelijker met een gecombineerde bundel.

Tip: Veel streamingdiensten bieden gratis proefperiodes aan. Ideaal om uit te testen wat het beste bij je past!