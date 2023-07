Muziekstreamdienst Spotify wordt duurder: dit is de schade

Spotify-gebruikers moeten meer geld gaan betalen. De prijzen gaan omhoog in ons land, al is het maar met 1 tot 3 euro. Dat is maar 12 tot 36 euro per jaar, dus in dat opzicht valt het mee, maar met veel dingen die duurder worden kan het net dat ene duwtje zijn waardoor mensen overstappen naar een gratis account, waarmee je veel minder kunt. Dat zou overigens wel wat rigoureus zijn: het is voor het eerst sinds het bestaan van Spotify dat de prijzen omhoog gaan. En dan ook niet meteen al te veel.

Het stelt nu dat het ‘om te blijven innoveren en waarde te leveren aan zowel fans als artiesten’ echt de prijzen omhoog moet doen. Per vandaag betaal je dan ook 10,99 euro per maand voor een individueel abonnement. Zelfs studenten moeten eraan geloven: ook hun abonnement wordt een euro per maand duurder. Voor Family en Duo-gebruikers wordt het abonnement vrij fors duurder: Duo gaat van 12,99 euro naar 14,99 euro per maand en Family zelfs van 14,99 euro naar 17,99 euro per maand. Er is bij dit slechte nieuws ook goed nieuws: de nieuwe prijzen gaan vanaf vandaag in voor nieuwe abonnees, maar als je betaald abonnee was, dan gaat die prijsverhoging op een later moment in. Je krijgt dan eerst een mail.

Spotify heeft wereldwijd meer dan 200 miljoen Premium-abonnees: dat is het betaalde abonnement van de streamingdienst. Het is daarmee de grootste streamingdienst ter wereld en laat Tidal en Apple Music ver achter zich, ondanks dat er ook veel ontevredenheid is over de geluidskwaliteit. Waar andere streamingdiensten met hi-fi audio komen, lossless en ruimtelijke audio, duurt het bij Spotify erg lang voordat het met dit soort audio-innovaties op de proppen komt.

Een abonnement op muziekdienst @Spotify is duurder geworden. De prijzen van de verschillende abonnementen gaan per vandaag met minimaal één euro omhoog. Daarmee volgt Spotify het voorbeeld van andere streamingdiensten. @SpotifyNL #Spotify pic.twitter.com/s2oNoxP0LY

Betere audiokwaliteit

Het is een interessante wisselwerking: Spotify lijkt met deze prijsverhoging (en vooral de reden waarom) eigenlijk te stellen dat het wel met lossless, hi res of andere audio van betere kwaliteit zal komen, en dat het daarom met de prijsverhoging komt. We zijn dan ook eigenlijk nieuwsgieriger naar wanneer dat komt, dan het mailtje dat we meer moeten gaan betalen. Spotify is als grootste streamingdienst heel machtig, maar het voelt de hete adem van Tidal en Apple Music waarschijnlijk wel: deze streamingdiensten bieden al tijdenlang een betere audiokwaliteit en zijn dan ook meer de go-to van audiofielen.

Zeker als je een mooie nieuwe hoofdtelefoon hebt, dan wil je natuurlijk de best mogelijke audioervaring. En eerlijk is eerlijk: die biedt Spotify op dit moment niet. Binnenkort hopelijk wel, maar daar moeten we dus bij voorbaat alvast wat extra voor betalen. En de verwachting is dat die extra goede audiokwaliteit uiteindelijk geen deel uitmaakt van het standaard abonnement, maar dat dat misschien ook nog eens een extra paar euro per maand gaat kosten. Kortom, het is maar een euro per maand, maar het zou zomaar kunnen dat dat uiteindelijk toch wel wat meer wordt als je echt alles uit de streamingdienst wil halen wat erin zit.