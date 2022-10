Ontstaat er na een Netflix-oorlog nu ook een muziekstreamoorlog?

Het lijkt erop dat muziekstreamingdiensten elkaar ook steeds meer opzoeken voor oorlog. Echter zal die oorlog toch net even anders verlopen. Het grote verschil is namelijk dat mensen over het algemeen niet meerdere streamingdiensten hebben. Vroeger misschien, toen Tidal nog alleenheerser was op het gebied van Dr Dre-albums en Lemonade van Beyoncé, maar inmiddels hebben de meeste mensen wel voor één streamingdienst gekozen voor muziek en daar blijft het waarschijnlijk wel bij.

Er wordt hier en daar al geroepen over een oorlog onder muziekstreamingdiensten, maar zou dat net zo werken als bij de streamingdiensten van films en series? De oorlog die nu onder streamingdiensten woedt zoals Netflix en zijn concurrenten, die wordt gevoed door het feit dat mensen meerdere streamingdiensten hebben. Bij de ene kun je Friends kijken, terwijl je bij een ander moet zijn voor alle seizoenen van SpongeBob. Er komen ook in rap tempo meer streamingdiensten bij. In Nederland verwelkomden we dit jaar alleen al drie grote streamingdiensten: HBO Max, ViaPlay en SkyShowtime.

Muziek verzamelen

De reden? Je hebt al je muziek verzameld binnen die streamingdienst. Iedereen die de Spotify-serie op Netflix heeft gezien (The Playlist) weet dat Spotify juist door dat verzamelen en die playlists zo bekend is geworden. Je laat dat niet zomaar achter. Bovendien waren er eerst meer exclusives per streamingdienst, terwijl het nu veel meer een homogeen geheel is. Er is echter nog wel één troef: de kwaliteit van de muziek. Apple Music doet dat heel slim: daar kun je spatial en lossless muziek luisteren. Iets wat veel Spotify-luisteraars al jaren een doorn in het, nou ja, trommelvlies is: Spotify blijft toch enorm achter als het gaat om de kwaliteit van luisteren.

Er is dus wel degelijk een oorlog gaande, maar die gaat veel minder snel dan die bij de Netflix-achtigen: die gooien allerlei dingen in de strijd, zoals levenslange kortingen en goedkopere abonnementen met reclame om maar de ‘streamingdienst of choice’ te zijn. Of tenminste: één ervan. Dat werkt bij muziekstreaming weliswaar heel anders: hoe lang kunnen Spotify-luisteraars het nog hebben dat de kwaliteit van muziek streaming op een ander platform zoveel beter is? Spotify werkt aan Hifi: maar hoe lang horen we dat al? Het is een waiting game.