​In 2021 verschenen er 68 procent meer podcasts op Spotify

YouTube en Apple voorbijgestreefd

Het is inmiddels in de Verenigde Staten zowel YouTube als Apple voorbij gestreefd wanneer het gaat om het podcast-aanbod. Er staan inmiddels 3,2 miljoen podcasts op het platform met dit jaar 400 nieuwe Spotify Original-podcasts. Volgens eigen onderzoek is Spotify het platform dat wereldwijd het meest gebruikt wordt door podcastluisteraars. Spotify wist onder andere Armchair Expert van Dax Shepard aan zich te binden, Bad Robot en The Joe Rogan Experience.

Het aantal maandelijkse gebruikers van Spotify groeide ook in 2021, want ten opzichte van 2020 waren er 19 procent meer maandelijks actieve gebruikers. Dat komt ongetwijfeld mede omdat Spotify flink is uitgebreid qua landen. Het is in 92 nieuwe markten toegetreden en beslaat nu wereldwijd 184 markten. Er zijn meer dan 380 miljoen luisteraars op Spotify te vinden, die onder andere veel luisteren naar Drake en Adele, die beiden grote nieuwe releases hadden dit jaar.