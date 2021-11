​Spotify komt met luisterboeken en nieuwe statistieken

Storytel-concurrent

Luisterboeken, was dat niet iets van Storytel? Het klopt dat dat bedrijf een van de grootste -en marketingwise ook meest agressieve- luisterboeken-aanbieders is, maar daar kan best eens verandering in komen als Findaway zijn weg eenmaal naar ons land heeft gevonden. What’s in a name? Spotify heeft in ieder geval duidelijk na de podcasts een nieuwe focus gevonden.

Findaway is een Amerikaans bedrijf dat in 2005 is opgericht. Spotify is in zijn nopjes met de aankoop, want het wil een veel grotere speler worden op de markt van luisterboeken. Het zegt zelf: “Het is de ambitie van Spotify om de bestemming te zijn voor alles wat met audio te maken heeft, zowel voor luisteraars als makers."