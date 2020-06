Spotify Connect: hoe werkt het en op welke apparaten?

Spotify is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook in Nederland is het platform populair. Je kunt je toch bijna niet meer voorstellen dat je vroeger een lading cd's had liggen? Singles, albums en verzamelalbums vol met hits uit de top 40. Of dat je zelf cd'tjes moest branden om je favoriete nummers achter elkaar af te kunnen spelen?

Gelukkig zijn die tijden voorbij. We luisteren gewoon naar naar wat we willen en wanneer we dat willen. Moeten we onze Spotify lijstjes nog ergens op afspelen en dat kan gelukkig met Spotify Connect.

Muziek streamen via Spotify

Streamingsdiensten zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Muziek staat in the cloud en op Spotify is het aanbod bijna eindeloos. Spotify Connect is een handige tool om de muziekverzameling op je telefoon af te spelen op een stereosysteem. Het enige wat je nodig hebt is een WiFi-verbinding. Je maakt draadloos contact met andere apparaten die op hetzelfde Wi-Fi netwerk zijn aangesloten. Spotify Connect bedien je met een telefoon, iPad of laptop, zolang je de Spotify-app er maar op hebt staan. De WiFi-connectie zorgt voor een hogere geluidskwaliteit dan wanneer je Spotify via Bluetooth bedient.

Batterij van je telefoon loopt minder snel leeg

Met Spotify Connect stream je rechtstreeks van Spotify naar je speaker. Je telefoon fungeert dan als afstandsbediening en dat spaart je batterij. Terwijl de concurrenten van Spotify werken met meerdere muziekservices in de cloud en lokaal opgeslagen muziekbestanden, werkt Spotify alleen met de app. Ook handig aan het rechtstreeks streamen: je kunt gewoon je telefoon blijven gebruiken. Word je gebeld? Dan stopt de muziek niet.

Dit heb je nodig: een Spotify account, device, Wi-Fi verbinding en goede muziek

Logisch natuurlijk, want zonder account kun je ook niets streamen. In het verleden was het alleen mogelijk om te streamen vanaf Premium-accounts, inmiddels kan dit ook met de gratis accounts. Houd er wel rekening mee dat je opties wat beperkter zijn. Een stabiele Wi-Fi verbinding is ook een vereiste, net als een device waarop de Spotify-app staat (meestal je smartphone, iPad of laptop). Het apparaat moet verbonden zijn met Wi-Fi.

Daarna kies je gewoon een eigen afspeellijst of zet je een van de afspeellijsten van Spotify op. Je vindt ook een groot aanbod aan podcasts op Spotify.