We streamen met z'n allen steeds meer muziek

We kunnen ons al bijna niet meer voorstellen dat iedereen stapels cd's thuis had liggen, waarvan de helft 'zelf gebrand'. Sinds we allemaal steeds stabieler en sneller internet hebben streamen we massaal. Inmiddels bestaat de winst van de muziekindustrie voor 80% uit inkomsten die door streaming worden verdiend. Universal, Sony en Warner verdienden in 2019, schrik niet, bijna $1 miljoen dollar per uur.

Meer abonnees streamingdiensten

Dankzij een groei van het aantal abonnees van streamingdiensten namen de inkomsten explosief toe. Dit zijn Amerikaanse cijfers, maar ook in Nederland zien we dat de muziekindustrie goed gaat op streaming. In 2019 werd de sterkste omzetgroei sinds 5 jaar behaald. En ook bij ons komt bijna 80% van de inkomsten uit streaming, zo maakte NVPI bekend.