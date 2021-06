​Spotify blijft hoog inzetten op podcasts en koopt Podz

Spotify heeft inmiddels het hele muziekstreamingdienstsegment wel uitgespeeld en zoekt naarstig naar manieren om klanten nog meer aan het merk te verbinden. Vorig jaar en dit jaar heeft het duidelijk een strategie rondom podcasts, want nadat de Wrapped van 2020 al vol stond met informatie over podcasts , heeft het in 2021 samenwerkingsverbanden gesloten met grote beroemdheden (waaronder de Obama’s en Kim Kardashian) om exclusieve podcasts te maken voor de streamingdienst. Daar komt nu iets bij, namelijk de aankoop van Podz.

Podz is een startup die het mogelijk maakt voor podcasters om zelf clipjes te maken. Met die clipjes kunnen ze vervolgens mensen naar hun podcast trekken, want ze kiezen zelf voor de fragmenten. Wil je juist alle heftige momenten uit de podcast uitlichten, of houd je het mysterieus, dat is geheel aan jou. De machine learning van Podz is getraind op meer dan 100.000 uur aan audio, dus het weet zijn weg in de wereld van podcasts.

Podz is software die aan de hand van machine learning previewclipjes maakt van de podcast. Je kent het waarschijnlijk wel van Netflix: als je de streamingdienst na inloggen hebt openstaan, dan krijg je van de serie waar je op landt een preview te zien. Je kunt het ook uitzetten, want niet iedereen is hiervan gediend (sommigen vinden het dataverkwisting of willen simpelweg niet worden gespoild). Spotify denkt net als Netflix dat het mensen juist eerder aanzet om iets aan te zetten, alleen gaat het nu niet om films en series maar om podcasts.

Podcasts op Spotify

Het is een slimme zet van Spotify, dat ook in de muziekbusiness zo groot is geworden omdat het een goed algoritme kent waarmee het luisteraars soortgelijke muziek aanraadt. Wederom, precies zoals Netflix dat doet. Podz is dan ook bedoeld om het ‘Discover’-gedeelte van de podcastcategorie op de streamingdienst te verbeteren. Je kunt als luisteraar zo sneller horen of het een podcast is die je wil beluisteren of niet. Uiteraard is het voor podcastmakers een goede manier om te worden ontdekt door nieuwe luisteraars. Podz is nu een losstaande app. Tegen TechCrunch heeft het gezegd dat de gemiddelde gebruiker zo’n dertig podcasts volgen.

Spotify heeft recent aangekondigd dat het ook met speciale podcast-abonnement komt, waarmee creators extra geld kunnen vragen voor toegang tot hun content. Spotify verwacht een percentage van 5 procent van deze inkomsten, al zal dat laatste pas ingaan vanaf 2023. Het is niet een enorm origineel idee: deze week ging precies eenzelfde abonnementsvorm live op Apple Music. Het is afwachten of Podz deze abonnementsvorm een extra boost kan geven. Dat weten we pas tegen het einde van het jaar, want dan verwacht Spotify de software te hebben geïntegreerd.





Beeldbron: StockSnap