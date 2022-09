​Spotify gaat het gevecht aan met Apple

Spotify heeft de Europese Commissie op het matje geroepen. De directeur van de muziekstreamingdienst wil dat er voortgang wordt geboekt in de concurrentiezaak rondom Apple. Volgens Spotify neemt Apple een te grote machtspositie in met zijn App Store, een onderwerp waarover we al vaker rechtszaken hebben gezien, zoals vorig jaar door Epic, maker van onder andere Fortnite.

Spotify vs Apple Spotify heeft op zich wel een punt: het diende namelijk al in 2019 een klacht in tegen Apple. Echter wacht het tot op de dag van vandaag nog op de uitslag. De Financial Times schrijft dat de directeur van Apple een hartig woordje heeft gesproken met Margrethe Vestager, de Eurocommissaris verantwoordelijk voor Mededinging. De inhoud van de klacht is eigenlijk exact hetzelfde als die van Epic, een zaak die Epic won, maar waar Apple nagenoeg geen gehoor aan geeft onder het mom van ‘hoger beroep’. Het probleem met Apple is de App Store (een probleem dat overigens ook bestaat met Google’s Play Store). Wil je als ontwikkelaar je app in de App Store, dan moet je hiervoor 30 procent van je inkomsten afdragen. Dat geldt voor zowel de inkomsten van het verkopen van de app, als verdere in-app aankopen die mensen doen. 30 procent is een flinke hap uit het budget van menig ontwikkelaar. Apple zegt echter dat het volledig in zijn recht staat zo’n bedrag te vragen, want zij biedt het platform waarop mensen de apps gebruiken en de winkel waarin mensen de apps kopen.



App Store Nu klopt het dat iPhones enorm populaire smartphones zijn en dat inderdaad een veelvuldig gebruikt apparaat is om apps te spelen, maar voor wat betreft die appwinkel hebben ontwikkelaars maar weinig keuze. Op iPhones is de winkel waarmee je apps koopt de App Store, net zoals dat voor Android-telefoons de Play Store van Google is. Bovendien is er nog een nadeel aan het feit dat ontwikkelaars geen eigen betaalsysteem mogen gebruiken: op die manier ontstaan er namelijk ook kastje-muur-situaties. Ontwikkelaars hebben ook om die reden liever de middleman er tussenuit. Ze hebben op die manier meer controle over de financiële stromen. Spotify zegt te respecteren dat ondernemers nu eenmaal alles liever gisteren dan vandaag doen, terwijl dat in regelgeving nu eenmaal een wat stroperiger proces is. Echter vindt het ook dat je er best af en toe achteraan mag zitten, zeker als er geen schot in de zaak zit. Bovendien zijn er genoeg voorbeelden te noemen van landen die zelf Apple hebben aangepakt. Japan is er een voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook Nederland. Onze eigen Autoriteit Consument & Markt is regelmatig in het nieuws als het om Apple gaat.

Datingapps Zo heeft het bijvoorbeeld op het gebied van datingapps vooruitgang geboekt in de alternatieve betaalmethoden die nu door Tinder en consorten wel kunnen worden ingezet. Dat had echter veel voeten in aarde: Apple heeft ook hier zo lang mogelijk getreuzeld en naar hartenlust boetes betaald om het echt moeten doorvoeren van die alternatieve betaalsystemen maar zo lang mogelijk te kunnen voorkomen. 50 miljoen euro betaalde Apple voordat het uiteindelijk door de knieën ging. Waarschijnlijk krijgt ook Spotify het niet zo makkelijk voor elkaar met Apple, maar misschien kan het via de EU toch wat meer druk uitoefenen op het almachtige techbedrijf.