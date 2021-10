​Epic versus Apple: Apple 'won', maar doet kinderachtig

De rechter oordeelde dat het inderdaad mogelijk moet zijn voor ontwikkelaars om een betaalsysteem te runnen buiten de Apple Store om. Hoewel dat niet in het voordeel van Apple is, deed het toch alsof het de rechtszaak had gewonnen. Dat was omdat de rechter bepaalde dat Apple zich niet schuldig maakt aan illegaal monopoliegedrag in dit geval. Wel moet Apple ontwikkelaars dus die mogelijkheden geven tot hun eigen betaalsystemen. Daarin doet Apple echter wat vervelend. Het gaat namelijk in hoger beroep en meent dat het niet aan de eis van de rechter hoeft te voldoen zolang het laatste woord er nog niet over is gezegd.

Epic en Apple vochten in de rechtbank en daarin is sinds vorige maand een uitspraak. Hoewel Apple zichzelf als de winnaar ziet, gedraagt het zich daar niet naar. Het doet vrij kinderachtig over het voldoen aan wat de rechter het heeft gevraagd.

30 procent commissie

Kortom, als je nu een ontwikkelaar bent die er in zijn eigen app een betaalsysteem buiten Apple op wil nahouden, dan is je app niet welkom in de App Store. Epic wil bovendien dat Fortnite weer terugkomt in de App Store, maar ook daaraan geeft Apple geen gehoor. Grappig genoeg zijn beide bedrijven in hoger beroep gegaan, dus het juridische gesteggel gaat nog wel even door. Nóg heviger voor Epic zelfs, want inmiddels heeft ook Google eenzelfde soort rechtszaak opgezet tegen het bedrijf.

Google vindt het niet goed dat Epic een eigen betaalmethode aan het spel heeft toegevoegd. Het lijkt erop dat het de uitspraak van de rechter wilde afwachten om zelf ook met een rechtszaak te komen. Wel interessant dat het dat toch doet, ondanks dat Apple toch echt zijn eenkennige betaalsysteembeleid moet aanpassen.

De reden dat ontwikkelaars trouwens zo’n eigen betaalsysteem willen gebruiken, dat is dat ze dan geen 30 procent commissie hoeven af te dragen aan Apple of aan Google. Dat is een flinke hap uit hun inkomsten, terwijl beide appwinkel-aanbieders menen dat die apps alleen zo groot kunnen worden omdat ze in hun appstores (mogen) staan.