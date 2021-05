​Epic versus Apple begint: de techrechtszaak van het jaar

Het jaar is net begonnen en er kan nog veel gebeuren, maar de kans is groot dat de strijd tussen Epic en Apple de grootste techrechtszaak van het jaar wordt. Het euvel speelde vorig jaar al, maar na veel moddergooien en beleid aanpassen is het nu aan een rechter om iets te vinden van het verwijderen van Epics Fortnite uit de App Store van Apple.

Epic versus Apple

Wat is er gaande? Epic Games is de maker van Fortnite en moet om Fortnite in de App Store te hebben 30 procent afdragen van de aankopen binnen die game. Epic Games vond dat niet zo’n goed idee en kwam met zijn eigen betaalsysteem. Een systeem dat om Apple heen werkte, waardoor de techgigant geen dertig procent meer kon toeëigenen. Dat vond Apple maar niets, waarop het heeft besloten Fortnite in zijn geheel uit de App Store te verwijderen. Vrij rigoureus voor een game die zo’n 350 miljoen spelers heeft.

Inmiddels is er al vanalles gebeurt. Zo heeft Epic Games andere bedrijven bereid gevonden om achter hen te gaan staan. Zo hebben Microsoft en Facebook al aangegeven niet zo gecharmeerd te zijn met het beleid van de App Store. Apple heeft ook wel heel veel macht met die App Store, wat officieel gezien de enige manier is om apps op je iPhone of iPad te installeren. Epic zou graag zien dat het eigen betaalsysteem gewoon mag bestaan en dat Apple hiervan geen percentage mag vragen. Klinkt als een simpele vraag, maar uiteraard zal een rechter hierin eigenlijk niet beslissen over dit voorbeeld: het is een groter vraagstuk dat ter tafel ligt. Is Apple te machtig? Moet er uberhaupt iets in de App Store veranderen om ontwikkelaars een eerlijke kans te geven?