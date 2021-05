​De rechtszaak Apple vs Epic: highlights en opzienbarende feiten

We schreven al eerder dat momenteel dé techrechtszaak van het jaar plaatsvindt. Epic en Apple moeten beide met de billen bloot om te bewijzen dat zij gelijk hebben. Is Apple te streng en inhalig met zijn App Store? Of is Epic te krenterig en stelt het zich aan? Dat is aan de rechter om te bepalen aan de hand van allerlei bewijsstukken. Die bewijsstukken zijn al weken in het nieuws, want er komen allerlei feiten aan het licht die normaliter niet openbaar worden gemaakt. We nemen enkele highlights en opzienbarende feiten die de afgelopen tijd naar voren zijn gekomen met je door.

Gênante opstartproblemen De rechtszaak verloopt door het coronavirus niet geheel offline, maar gedeeltelijk online. Weet je echter niet goed met online tools om te gaan, zoals iemand van de rechtbank, dan kan het zomaar gebeuren dat de rechtszaak 20 minuten vertraging oploopt door scanderende fans die “Free Fortnite” roepen. Een nogal hobbelig begin van turbulente weken. 9 miljard dollar in het laatje Fortnite heeft meer dan 9 miljard dollar opgebracht in 2 jaar tijd. Dat is een gigantisch bedrag waarvan Apple een groot deel moet krijgen, vindt het. Sony wil ook meer geld zien van Epic Sony wil meer geld zien van Epic, omdat het cross-playmogelijkheden beschikbaar wilde maken tussen Fortnite-spelers op PlayStation 4 versus die op andere platforms. Sony vond dat een goed idee, maar vroeg wel een extra bedrag omdat het omzet zou schelen voor PlayStation. Fortnite is met deze deal akkoord gegaan.

Fortnite binnenkort toch speelbaar op iOS Fortnite is mogelijk binnenkort toch weer speelbaar op iOS, maar dan buiten de App Store om. Nvidia heeft zijn GeForce Now-platform en is voornemens om Fortnite inderdaad naar dat streamingplatform te halen. GeForce Now is een web-app voor Safari en werkt dus geheel buiten de App Store om. Microsoft heeft nog nooit winst gemaakt op zijn consoleverkopen Microsoft maakt uiteraard wel winst met zijn gametak, maar dat is niet zo simpel als je denkt. Zo is het volgens de vice president of gaming van Microsoft, Lori Wright, nog nooit gebeurd dat Xbox-consoles winstgevend waren. Kortom, Microsoft moet het echt hebben van de comissies op digitale verkopen en natuurlijk de abonnementen. Epic heeft 200 miljoen dollar geboden aan Sony Epic en PlayStation hebben meer gehad om te bespreken, want Epic wilde graag PlayStation-exclusives in zijn online gamewinkel verkopen. Het heeft Sony hier naar schijnt 200 miljoen dollar voor geboden. Epic heeft Microsoft en Nintendo ook benaderd. Fortnite heeft 2,5 miljoen dagelijks actieve gebruikers Fortnite blijkt een dagelijkse opkomst van gamers te hebben van maar liefst 2,5 miljoen. Volgens Epic zorgt het feit dat de App Store de app niet meer aanbiedt ervoor dat vriendschappen in de problemen komen. Mensen kunnen immers niet meer samen de game spelen.

Apple heeft in 2020 één miljoen apps afgewezen Apple heeft in 2020 heel veel apps afgewezen: één miljoen stuks. Dit was vooral door privacyregels, maar er zaten ook copycats en spam-apps tussen. Daarbovenop heeft Apple consumenten beschermd voor wat anders 1,5 miljard dollar aan frauduleuze transacties zouden zijn. ‘Games’ kwamen in een existentiële crisis Tijdens de rechtszaak werd regelmatig gesproken over wat een game nu werkelijk is. Zo noemt Roblox zichzelf niet langer een game, maar een ervaring. Hierdoor ziet Apple Roblox ook niet als game en gelden er andere regels. 23 procent van de iOS-games zal worden beïnvloed door de zaak De uitslag van de rechtszaak zal uiteindelijk invloed hebben op 23 procent van de spellen op iOS. 17 procent van de games op iOS schijnen van een freemium-model te zijn, met slechts 6 procent die van te voren al geld willen vangen. Het is echter nog onduidelijk hoe het zit met non-gaming apps en de 30 procent commissie van Apple.

62 procent van de App Store-opbrengst komt van gaming Sinds Fortnite in de App Store staat, geven mensen gemiddeld 10 dollar uit in een game. Dat is een verdubbeling van voor Fortnite er was, want toen was het nog 5 dollar. Dat tikt uiteraard lekker aan, waardoor het niet verbazingwekkend is dat 62 procent van de App Store-opbrengsten voortkomen uit gaming. Tussen maart 2018 en juli 2020 hebben 10,2 procent van de Fortnite-spelers gespeeld op iOS, waarbij er 13,2 procent van alle Fortnite-omzet werd gegenereerd (745 miljoen dollar). Apple gaf één miljoen dollar uit aan Fortnite-marketing In de laatste elf maanden dat Fortnite in de App Store stond, heeft Apple één miljoen dollar uitgegeven aan marketing voor Fortnite. Niet om vriendelijk te doen naar Epic, maar omdat het zelf ook maar liefst 100 miljoen dollar verdiende aan commissies op Fortnite. Nu is de rechtszaak gesloten en is het wachten tot de rechter met haar geschreven oordeel komt. Ze moet hiervoor nog duizenden documenten en eerdere rechtszaken doorspitten, dus dat oordeel zal er waarschijnlijk niet heel binnenkort zijn.