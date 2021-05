​Apple: “We hebben 1 miljoen nieuwe apps geweigerd in 2020”

Apple zit middenin de rechtszaak van het jaar . Het gevecht met Epic Games legt zoveel interessante details bloot die we anders nooit te weten zouden komen. Bijna elke dag dat er een zitting is, ontdekken we weer iets nieuws. Ditmaal komt het nieuws echter vanuit Apple zelf, dat op zijn blog schrijft dat het in 2020 bijna 1 miljoen nieuwe apps heeft geweigerd uit de App Store. Hetzelfde geldt voor updates: bijna 1 miljoen updates van bestaande apps mochten niet worden geplaatst van het techbedrijf. Volgens Apple heeft het bovendien 1,5 miljard dollar aan verdachte transacties gestopt.

Apple App Store

Het zijn allemaal gigantische bedragen, die aantonen dat er toch veel malafide of ondoordachte apps worden aangeboden bij Apple. Het is overigens niet zo dat Apple de applicaties alleen weert, het adviseert ook om wijzigingen aan te brengen en het dan nog eens te proberen. Als een app bijvoorbeeld nog niet af is of niet helemaal naar behoren functioneert, dan is Apple geneigd om deze niet in zijn App Store te zetten en de kwaliteit van de App Store hoog te houden.

Het gaat echter lang niet altijd om apps die zijn gemaakt door goedwillende ontwikkelaars. Het komt ook vaak voor dat apps worden afgewezen omdat ze simpelweg kwaadaardig zijn. Er zitten dan bijvoorbeeld stiekem andere functies ingebakken dan wordt aangegeven, of er is sprake van spam en andere vormen van misleiding. Apple wijst deze apps af om te zorgen dat iPhone- en iPad-gebruikers vertrouwen houden in de App Store, omdat hier gecheckte en goedgekeurde apps in staan.