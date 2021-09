​Uitspraak Epic vs Apple: Epic wint, maar is niet tevreden

Apple en Epic liggen al ruim een jaar met elkaar overhoop. Epic vindt dat het een eigen betaalsysteem zou mogen gebruiken zijn games, waarmee het de App Store (en de 30 procent commissie die het moet inleveren) omzeilt. Apple vindt dat niet eerlijk, omdat die game door hun platform op een telefoon terecht komt. Het werd een rechtszaak: dé techrechtszaak van het jaar en de rechter heeft nu uitspraak gedaan: Apple moet inderdaad toestaan dat er een eigen betaalsysteem wordt ingezet door appstudio’s. Toch is Epic niet tevreden.

Geen 30 procent meer naar Apple Bloomberg schrijft dat appontwikkelaars nu dus officieel die 30 procent kunnen omzeilen. Apple haalde Epics supersuccesvolle game Fortnite vorig jaar uit de App Store nadat Epic zo’n eigen betaalsysteem introduceerde. Nu wordt Epic in het gelijk gesteld en moet Apple zijn beleid aanpassen. Op zich goed nieuws, maar Epic is nog niet tevreden. Het meent namelijk ook dat Apple de Amerikaanse antitrustwetgeving breekt: iets waar de rechter niet in meestemde. Dat is dan ook vooral de eerste reactie van Apple: hoera, de rechter vindt inderdaad dat we geen antitrustwetten hebben gebroken.

Dat is echter niet het enige waarin Epic werd teleurgesteld. Het bedrijf vindt het niet goed dat Apple nu nog steeds 30 procent mag rekenen op apps die wel in de App Store staan, dat het nog steeds niet gebruikers hoeft toe te staan om apps te sideloaden en dat het nog steeds andere App Stores kan weren. Wat Apple echter wel doet, ondanks dat het niet hoeft van de rechter, dat is de game Fortnite weer in de App Store zetten. Epic is niet tevreden Epic-CEO Tim Sweeney is er helder over: hij voelt zich geen winnaar. Op 9 december moeten beide bedrijven aan alle punten in de uitspraak van de rechter hebben voldaan.

Het is ook onduidelijk of Apple nog actie gaat ondernemen op hoe Epic zich heeft gedragen: het kan nog steeds kiezen om het ontwikkelaarsaccount voor de Unreal Engine te verbieden, wat een heleboel mensen zou treffen. Ook kan het zijn dat Apple nog in hoger beroep gaat, al doet het nu zo hard alsof het een winnaar is, dat we dat betwijfelen.