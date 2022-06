Datingapps - Apple buigt voor de ACM, maar niet voor lang

Apple gaf er nagenoeg geen gehoor aan, waardoor de ACM het bedrijf een een dwangsom oplegde. Voor elke week dat het zich niet aan de regels hield, moest er 5 miljoen euro worden betaald met een maximum van 50 miljoen. Die 50 miljoen haalde Apple met gemak, want het boog niet voor de ACM. Het was sowieso een druppel op een gloeiende plaat: Apple’s jaarwinst is 90 miljard euro. Uiteindelijk besloot de ACM een nieuw voorstel te maken, waaraan Apple zich maar deels hield.

Dating apps in de App Store

De ACM reageerde negatief, waarop Apple nu heeft besloten om zijn App Store-regels voor datingapps in Nederland aan te passen. Geheel volgens de regels van de ACM, waardoor de lucht tussen de twee geklaard is. Maar, helemaal blauwe luchten met een lekker zonnetje is het niet bepaald: Apple wil in hoger beroep gaan. Dat is echter van later zorg: op dit moment heeft de ACM het precies zoals het wilde: meer flexibiliteit in betaalmogelijkheden. Overigens is het niet alleen maar wat de ACM wil: het is ook hoe de Nederlandse en Europese wetgeving het voorschrijft.

Nu kunnen Tinder, Lexa, Bumble en Happn ook betalingen laten verrichten via andere platformen. Dat is niet alleen een voordeel voor die aanbieders van betaalplatformen, maar ook voor de datingappmakers. Waar Apple namelijk 30 procent van de inkomsten via die apps vraagt, is dat niet het geval met andere betaalsystemen. Dat steekt natuurlijk, waardoor Apple meent dat sommige aanpassingen die de ACM verlangt helemaal niet in het belang is van de privacy en dataveiligheid van gebruikers. Kortom, het beroep volgt nog.