​Nederlandse autoriteit probeert Apple wél op knieën te krijgen

Apple moet een eigen betaalsysteem van dating apps toelaten. Dat is in ieder geval wat de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt vindt. In principe moest Apple van de rechtbank in de Verenigde Staten ook toestaan dat apps eigen betaalsystemen hanteren, maar weet dat tot nu toe te omzeilen door het hoger beroep dat loopt.

30 procent commissie Op dit moment geldt nog dat niet alleen de verkoop van apps zelf in de App Store, maar ook in-app verkopen flinke commissies kosten voor ontwikkelaars. Apple vraagt namelijk 15 tot 30 procent op elke app die het in de App Store toestaat, naast dat het niet toestaat dat die apps vervolgens een eigen betaalsysteem gebruiken, want hierop kan het geen commissie van 30 procent vragen. Het was hét onderwerp van de techrechtszaak van dit jaar tussen Epic (van Fortnite) en het techbedrijf uit Cupertino. Epic kreeg gelijk: Apple moest inderdaad alternatieve betaalsystemen toelaten, maar Apple stelde het implementeren van deze aanpassing tot deadlinedag uit, waarna het door het hoger beroep uiteindelijk helemaal besloot om dit af te wachten en nog steeds zijn strenge regels te hanteren.

Datingapps Nu wil de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt hier een stokje voor steken. Het wil niet dat Apple zulke onredelijke betaaleisen blijft stellen aan… datingapps. En dat is niet zomaar een loos dreigement. ACM stelt dat wanneer Apple niet binnen twee maanden wijzigingen doorvoert, er per week een dwangsom wordt opgelegd van 5 miljoen euro. Apple kan dit 10 weken volhouden en dan heeft het het maximum van 50 miljoen euro gehaald. ACM bestuursvoorzitter Martijn Snoep: “Sommige appaanbieders zijn afhankelijk van Apple’s App Store en Apple maakt daar misbruik van. Apple heeft door haar machtspositie speciale verantwoordelijkheden. Daarom moet Apple ook de belangen van appaanbieders serieus nemen en met redelijke voorwaarden werken. Dat dwingen we nu af. Het beschermen van mensen en bedrijven tegen misbruik van marktmacht in de digitale economie behoort tot één van onze belangrijkste taken.”

Apple vindt van niet Het is misschien wat vreemd om hier tijdens de kerstdagen mee te komen, maar dat heeft een andere reden dan je misschien zou denken. ACM heeft al in augustus bij Apple aangegeven dat dit eraan zat te komen, maar Apple tekende hierop direct bezwaar aan. Nederland barst van de zelfontwikkelde datingapps: blijkbaar raken we in ons dichtbevolkte land sneller dan andere landen geïnspireerd om een datingapp te beginnen. Enerzijds zijn we zo’n direct volk, anderzijds blijken we het toch moeilijk te vinden om op iemand af te stappen. Bovendien is zeker door de pandemie daten een grote uitdaging geworden dan ooit, waardoor de ene na de andere datingapp de kop opsteekt. Dit is ook vaak omdat sommige mensen het vluchtige geswipe en oeverloze gechat op Tinder zat zijn en op zoek zijn naar een andere manier van daten. Zo zijn er apps waarbij je elke dag maar een paar potentiële lovers te zien krijgt en hieruit een keuze mag maken, tot apps waarbij je niet mag chatten en je direct na een match al op date gaat.

Eigen betaalsysteem ACM vindt dat datingapps recht hebben om een eigen betaalsysteem te hanteren en gebruikers op de hoogte te stellen dat dingen buiten de App Store om kunnen worden aangeschaft. Het gaat bij datingapps vaak om abonnementen of de mogelijkheid om bijvoorbeeld extra’s te kopen waarmee je meer matches kunt zien of andere handige extra informatie die je potentieel eerder aan de liefde (of een gezellige avond) helpt. Leuk detail: uiteindelijk komt het niet bij een Nederlands bedrijf vandaan om Apples werkwijze met betrekking tot datingapps aan de kaak te stellen. Het was Match.com dat een klacht indiende, het bedrijf achter onder andere OKCupid, Match.com en Tinder. Het gaat dan ook alleen om datingapps, dus niet om games.

Een strakke deadline Apple heeft nog tot 15 januari om in actie te komen, maar het bedrijf kennende zal het waarschijnlijk tot 14 januari wachten om te reageren. Het heeft al gezegd dat het niet meent dat het een dominante positie inneemt in Nederland als het gaat om softwaredistributie en dat het volledig volgens de hier (en in de EU) geldende regels te werk gaat. Kortom, daar zou nog wel eens wat vuurwerk uit kunnen voortkomen: precies waar datingapps voor bedoeld zijn.