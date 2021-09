​5 dating apps waarvan je niet verwacht dat ze Nederlands zijn

Relatieplanet is gesneuveld, Tinder is de grootste, maar daartussenin zitten nog heel veel andere apps waarmee je in een paar keer swipen (of simpelweg een geweldig profiel bouwen). Wist je dat heel veel dating-apps uit Nederland komen? We noemen er vijf.

The Inner Circle Het is een app die regelmatig negatief wordt bestempeld als enerzijds een app waaraan alleen knappe mensen aan ‘mogen’ meedoen en anderzijds een iets te ‘grachtengordel’-achtige app. Ergens klopt dat ook wel: je kunt geen profiel maken zonder dat je foto’s eerst worden gescreend op of je wel binnen de app ‘past’ én het merendeel van de mensen binnen de app komt uit de grote stad. Pas je daar echter helemaal in, dan kun je op Inner Circle zeker liefde, seks en relaties vinden.

Magnolia Waar Inner Circle je nog tot in de eeuwigheid laat swipen, is Magnolia daar juist tegen. In Magnolia wordt een soort blauwdruk gemaakt van de kandidaten en die wordt gelinkt met potentiële matches. Je krijgt elke dag een aantal potentiële matches en daarvan zie je dan wel een foto, zodat je een weloverwogen besluit kunt nemen en op date kunt gaan. Dit is dan ook iets serieuzer ingestoken en niet zozeer voor een leuke avond, maar meer voor potentieel een geweldig leven samen. Breeze Breeze zet zichzelf in eerste instantie in de markt als een techbedrijf. Het deed succesvol mee aan Dragon’s Den en is ontwikkeld door een groep TU Delft-studenten. Ook Breeze pakt het anders aan dan Tinder, maar doet dat vooral in het moment nadat je matcht. Je krijgt dan geen chatscherm om oeverloos met elkaar de hele spark dood te chatten. Nee hoor: je krijgt een locatie, een datum en een tijd (uiteraard met jouw inspraak) en dan zie je elkaar daar. Je krijgt ook meteen een activiteit om te doen, dus dat maakt het ook al een stuk minder awkward.

Vibe Nog een app die het swipen en chatten zo spoedig mogelijk uit de wereld wil verbannen, dat is Vibe. Ook Vibe zet vooral in op dates en het idee is dat je op basis van jouw interesses aan iemand wordt gematcht. Je krijgt dan ook een datingscore te zien en automatisch komt de beste match vooraan te staan om door jou te worden bekeken. Zo hoef je niet heel lang te swipen naar de juiste persoon, want die wordt eigenlijk al als eerste aan je voorgesteld. Great to Meet Great to Meet is iets minder ingestoken als een dating app, maar kan daar zeker wel voor gebruikt worden. Het idee is dat je ziet wie er bij je in de buurt zijn. Zo kun je op een evenement waar je niemand kent toch even kijken of er iemand aanwezig is die misschien bij je zou passen, of waar je tenminste een interessant gesprek mee kunt hebben. Het kan soms bij feestjes of zakelijke evenementen best ongemakkelijk zijn om alleen te staan en deze app helpt je om een partner in crime te vinden. Of dat nu gaat om een leuke avond praten of meer. Dit zijn vijf Nederlandse initiatieven, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Vooralsnog is Tinder, ondanks dat veel mensen denken dat het swipen passé is, nog steeds de populairste.