​Alles wat je moet weten over de AI-datingapp Breeze

Er rukken regelmatig Nederlandse datingapps op die een gooi doen naar succes. Magnolia is daar een voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook Breeze. Geen wonder, want er zijn zeer populaire en bekende datingapps in Nederland gestart, zoals The Inner Circle. Waar sommige moderne datingapps het juist zo persoonlijk mogelijk willen aanpakken door niet alles te automatiseren, is Breeze juist echt een techbedrijf. Dit is wat je moet weten over de datingapp Breeze.

Datingapp Breeze

Breeze is niet alleen bekend als datingapp, het is ook bekend van het programma Dragons’ Den, want het is ontwikkeld door een groepje van 7 studenten van de TU Delft (al zitten ze inmiddels niet meer in de studiebanken). In het tv-programma Dragons’ Den wisten de heren een deal te sluiten met Shawn Harris, maar uiteindelijk ging dat toch niet door. Gelukkig blijkt het Harris niet helemaal nodig te hebben: Breeze is nu in totaal in 13 steden live. Breeze pakt het wel heel anders aan dan andere datingapps. De aanpak past echter goed bij de Nederlandse cultuur: we zijn als volk lekker direct. In Breeze hoef je niet te denken aan swipen tot in de eeuwigheid en chatten tot je erbij neervalt: heb je een match? Hup, meteen op date.

Het gaat niet helemaal om een blind date, want je krijgt een paar foto’s van Breeze-leden te zien plus een aantal woorden. Vervolgens is het niet de dater zelf die bepaalt of het een match is, maar kunstmatige intelligentie. Een algoritme bepaalt uiteindelijk dus met wie jij in het echt afspreekt, zonder dat je die persoon ooit hebt gezien. Je hoeft niet zenuwachtig te zijn of je wel de goede activiteit kiest om te doen met je date. Dat kies je namelijk helemaal niet zelf: ook hier is het algoritme de baas. Dat bepaalt wat je gaat doen, bijvoorbeeld wandelen.