​Deze alternatieven voor Relatieplanet helpen jou aan een relatie

Waar veel datingsites vooral zijn overgegaan op swipe-achtige zaken die op Tinder lijken. Heeft Lexa nog enigszins het oldschool langere berichten sturen vastgehouden. Je kunt mailtjes heen en weer sturen en dus wat langere berichten naar elkaar schrijven in plaats van elke keer korte chatjes. Hierdoor lijkt Lexa van alle grote datingsites nog het meest op Relatieplanet. Het heeft bovendien een grote plus: er is een kunstmatige intelligentie-bot die zorgt dat je heel snel een goed profiel in elkaar knutselt.

eMatching

eMatching is een site die er vaak van wordt beticht te veel te leunen op marketing en advertenties. Je kunt de site gratis gebruiken, maar je hebt aanzienlijk minder gebruikersopties. Zo kun je maar met drie leden gratis contact leggen. Tegelijkertijd is eMatching wel wat serieuzer, zoals Relatieplanet ook was. Het is voor hogeropgeleiden die zoeken naar een duurzame relatie, in plaats van een gezellige one night stand. Het voordeel is dat je profielen kunt uitsluiten of juist als favoriet kunt opslaan, waardoor je het algoritme achter eMatching goed kunt helpen de beste match voor je te vinden.

Inner Circle

Het Nederlandse Inner Circle is een app die wat meer op Tinder lijkt, maar waar wel nog een bepaalde ballotagecommissie achter zit. Je kunt alleen lid worden als je bent goedgekeurd. Dat betekent niet dat er alleen maar knappe mensen op het platform zijn, maar wel dat de foto’s die je wel te zien krijgt van anderen wel van een bepaalde kwaliteit zijn. Op Inner Circle zitten vooral veel mensen uit de grote steden, waardoor je al gauw een date hebt geregeld. Tegelijkertijd kunnen hier wel mensen op voorkomen die wel naar een eenmalig iets op zoek zijn. Kies er dus voor om in je profiel aan te geven dat je naar een relatie op zoek bent. Je hebt alsnog kans dat je met iemand te maken krijgt die maar op één ding uit is, maar dat kun je uiteindelijk eigenlijk niet voorkomen. Veel mensen op Inner Circle zijn echter wel op zoek naar een speciale connectie.