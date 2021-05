​Meer matches op Tinder? Laat je vaccineren!

Waar in Nederland Tinder vooral groot is, zijn ook grote Amerikaanse datingsites als Hinge en Bumble overstag: als je laat zien dat je gevaccineerd bent, dan heb je meer kans op matches. Match, OKCupid, Plenty of Fish en Badoo doen ook mee. Bij Tinder kun je bijvoorbeeld een sticker aan je profielfoto toevoegen waar op staat “Vaccines save lives” of “I’m vaccinated” (oftewel: 'vaccinaties redden levens' of 'ik ben gevaccineerd').

Je zou denken dat daten in tijden van corona al vreemd genoeg is: waar je normaal meestal eerst een paar keer in een restaurant afspreekt voordat je bij elkaar thuiskomt, liep dat door de lockdown vaak net even anders. Gek dus om nu weer langzamerhand een terras te kunnen opzoeken. Het wordt nog iets gekker, want datingplatforms blijken nu volop mogelijkheden toe te voegen om te laten zien dat je gevaccineerd bent. De reden? Je hebt dan meer kans op matches.

Blijkbaar voelen mensen zich daarbij toch veiliger of prettiger, want mensen die wel gevaccineerd zijn (of van plan zijn zich te laten vaccineren) zouden 14 procent meer matches krijgen, zo luidt het onderzoek. Dat dit een belangrijke nieuwe scheiding is in de samenleving, wordt bovendien duidelijk uit het feit dat sommige apps het zelfs mogelijk maken om je matches te filteren op vaccinatiestatus.

Het is in Nederland nog niet mogelijk om deze stickers (of überhaupt stickers) aan je profiel toe te voegen, maar misschien helpt het om in je profieltekst aan te geven dat je gevaccineerd bent. OKCupid zou research hebben gedaan naar hoe mensen worden beschouwd die zijn gevaccineerd.

Alleen daten met mondkapje

Het is bijvoorbeeld Bumble niet vreemd om iets voor het coronavirus toe te voegen aan het platform. Zo kun je aangeven wat voor dates je oké vindt: alleen virtueel, alleen social distance of social distance met mondkapje. Platforms hadden vrij snel door dat daten in deze tijden nog spannender is dan normaal. Nu de wereldsituatie door de vaccinaties weer lijkt te veranderen, veranderen datingapps mee. Zeker in Amerika, waar Joe Biden al hoopt dat 70 procent van de populatie zich laat vaccineren, is dat een hot topic.

Of je in Nederland met eenzelfde onderzoek over al dan niet daten met of zonder prikken tot dezelfde conclusie komt, dat valt te betwijfelen. Tegelijkertijd is de kans klein dat we in Nederland de volle 100 procent gaan halen aan vaccinaties: volgens de laatste cijfers van het RIVM wil 5 procent zich niet laten inenten en 5 procent twijfelt nog. Toch kun je er over een half jaar waarschijnlijk bijna vanuit gaan dat je match dus wel is gevaccineerd. We vragen ons af of Tinder de stickermogelijkheid en de andere vaccinatieopties naar Nederland gaat laten doorsijpelen. Tot die tijd, als je het belangrijk vindt: zet het in je bio.





